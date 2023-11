Tomášek ve Švédsku zaujal: Všechno si sedlo. A Plekanec? Hodně nás naučí

Tomášek by měl ve čtvrtek proti Švédsku (19.00) nastoupit na pozici centra, ve Sportovní hale Fortuna v Holešovicích trénoval po boku Pavla Kousala a Radana Lence.

Doufá, že si do národního týmu přenese formu z klubu. Ve švédské nejvyšší soutěži posbíral osm branek a čtyři přihrávky v šestnácti zápasech, dalších šest bodů (3+3) přidal v Lize mistrů.

Navázal na zdařilé výkony ve Spartě, na nové prostředí si zvykl okamžitě. Možná i rychleji, než sám očekával.

Čemu tak povedený začátek angažmá ve Färjestadu přičítáte?

Celá organizace funguje na vysoké úrovni. Trenéři mi svěřili roli, která mi vyhovuje. Hodně mi pomohli spoluhráči i lidé z vedení. Když máte podporu od ostatních, na výkonech se to projeví. Začátek sezony se povedl mně i celému týmu. (Färjestad vede ligu o šest bodů před druhým Växjö)

S podpisem nového kontraktu jste tedy neváhal?

Popravdě mě to překvapilo, ale zároveň hrozně potěšilo. Došel jsem k závěru, že není potřeba nad čímkoliv přemýšlet. Jsem tu spokojený, můžu se tu ještě spoustu věcí naučit. Abyste se prosadil v zahraničí, musíte mít i trochu štěstí. Ve Färjestadu si všechno sedlo, nabídku beru jako odměnu.

David Tomášek v akci proti Rögle.

Předpokládám, že nominace do reprezentace vás rovněž potěšila?

Ano! Beru to jako další povzbuzení. Když pozvánka přijde, vždycky rád dorazím. Vím, že sezona vrcholí domácím mistrovstvím světa, ale zatím se nechci dívat moc dopředu.

Jakou roli pro vás trenér Rulík připravil? Budete i v reprezentaci jedním z tahounů?

Zatím jsme to neřešili, ale pokusím se hrát stejně jako v klubu. Tahounů se tu může najít hned několik. Máme dost kvalitních hráčů, každý může přispět.

Realizační tým nominoval kompletních pět formacích, které se během zápasů prostřídají. Tušíte, kdy budete hrát vy?

Už jsme se o tom bavili dopředu, leccos se ještě může změnit. Může do toho vstoupit několik faktorů, nedejbože nějaké zranění. Mě hned v úterý čeká Liga mistrů, ale přizpůsobím se. Je to vyloženě na trenérech.

Co čekáte od čtvrtečního zápasu se Švédy?

Od nás je tam asi pět hráčů. Mají velmi dobrý útok. Budou hrát agresivně, rádi drží kotouč a kontrolují tempo. Očekávám vyrovnaný a náročný zápas, musíme se jim především vyrovnat v tempu. Bude to hodně o hlavě a správném nastavení, musíme ještě trochu vypilovat systém, kteří nám noví trenéři naordinovali.

Český útočník David Tomášek v dresu Färjestadu.

Radim Rulík říkal, že vám náležitosti stylu hry plánuje dávkovat postupně.

A je to jedině dobře. Ne snad, že by šlo o něco úplně nového, celá řada z nás už prošla několika týmy a vyzkoušela si různé systémy. Trenér tomu chce dát pár úprav, v přípravě se budeme snažit všechno postupně projet. Čím rychleji si na to navykneme, tím lépe.

A jak si užíváte přítomnost nového asistenta Tomáše Plekance, který už s vámi procvičoval vhazování?

Má za sebou úctyhodnou kariéru, je to jedna z legend českého hokeje. Bylo strašně těžké proti němu nastupovat. Na spolupráci se moc těším! Může nás toho hodně naučit.