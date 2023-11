Možná mě vypískají. Hokejový mstitel se s Čechy vrací na místo zločinu

Důvodem je nehezký zákrok, který Jašek spáchal na stejném zimáku ve víkendovém utkání švédské ligy. Za ošklivé seknutí vyfasoval reprezentační útočník Oskarshamnu od tamní disciplinárky třízápasový distanc, schytal to taky od švédských odborníků.

„Někoho takhle praštit přes ruce? Obrovské riziko zranění,“ nechápal Joel Lundqvist - televizní expert a někdejší švédský reprezentant.

TV4 Hockey @TV4_Hockey Oskarshamns Lukas Jasek åker på matchstraff efter den här situationen 👇 ❌ https://t.co/jGhnSEmfXF oblíbit odpovědět

Jašek není přitom žádný záludný hráč, jehož hlavním úkolem bývá znepříjemňovat soupeřům pobyt na ledě. Naopak! Patří mezi kreativce a produktivní borce, tentokrát mu ale ujely nervy.

„Nevím, jestli se k tomu můžu vyjadřovat. Potom se to dostane do švédských médií,“ zauvažoval Jašek před českými novináři při srazu národního týmu v Praze. A dál pokračoval v daleko diplomatičtějším tónu.

„Staly se na ledě nějaké nepochopitelné situace. Předtím nám v rohu srazili našeho kapitána, sundali ho o mantinel. Rozhodčí byl metr od toho, ale ohodnotil to, jak ohodnotil,“ líčil Jašek, který se pak jal vzít spravedlnost do vlastních rukavic a výchovným sekancem potrestal domácího útočníka Kalleho Kossilu.

S odplatou to ale přehnal. „Šel jsem se mstít, ale neměl jsem v úmyslu někoho zranit nebo ublížit,“ hájil se. „Chtěl jsem chránit našeho kapitána, což by udělal každý. Sekání asi není úplně vhodné, měl jsem ho vzít spíš za kravatu,“ uznal český mstitel.

Za faul obdržel trest pět minut plus do konce utkání. Dlouhou přesilovku Växjö ve druhé třetině dvakrát využilo. Oskarshamn nakonec odjel s výpraskem 1:9 a dál zůstává v tabulce nejvyšší soutěže poslední.

Ve Finsku se brání, Švédi jsou mašiny!

„Týmu se nedaří. Poslední zápasy se nám vůbec nevyvedly. Kluci si snad odpočinou, můžou vypnout a sezonu restartujeme,“ zadoufal Jašek. Sám ovšem nemá špatné statistiky, v 16 startech posbíral 12 (6+6) bodů. Po dvou sezonách ve finském Lahti Pelicans zvládl ošidný přesun do náročnější soutěže.

„Švédská liga je o tři úrovně jinde než Finsko,“ hodnotí Jašek.

„Hráči jsou zkušenější, hrají tam starší kluci. Hraje se nahoru dolů. Švédové jsou mašiny, které nepustí kostičku. Finové vyhráli olympiádu a dvakrát mistrovství světa, všechny kluby se snažily řídit systémem reprezentace, která víc bránila a měla odstoupenou obranu. Naopak ve Švédsku nemá člověk na nic čas, hraje se ve větším rytmu.“

Na Karjale bude moct Jašek předvést, jaký herní progres udělal. Jen zůstává otázkou, zda jej trenéři ve Växjö pošlou na led. Trenér Rulík vzal na sever Evropy pět kompletních pětek, které hodlá při akci EHT férově prostřídat.

A docela by se nabízelo Jaška vpustit do hry až o víkendu po přeletu do Tampere, kde jej určitě neuvítá pískot.