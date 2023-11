Útočník Tomášek prodloužil smlouvu s Färjestadem až do roku 2026

Tomášek si v 15 zápasech ve švédské lize připsal 12 bodů, což jej řadí na jedenácté místo v produktivitě soutěže, a s osmi góly se dělí o druhou pozici mezi střelci. Ofenzivním lídrem Färjestadu je i v Lize mistrů, kde v šesti duelech zaznamenal tři góly a stejný počet přihrávek. Tomášek nechybí v nominaci české reprezentace na turnaj Karjala, který se bude hrát příští týden ve Växjö a Tampere.

„Je to zatím fantastické. Daří se týmu, já osobně jsem začal dobře a nasbíral jsem nějaké body. Cítím, že jsem týmu pomohl. Kluci, vedení klubu a všichni kolem mě skvěle přijali. Pomohli mi, abych si zvykl na SHL,“ řekl Tomášek. Färjestad vládne švédské lize se sedmibodovým náskokem a v Lize mistrů postoupil ze čtvrtého místa do osmifinále, kde jej čeká švýcarský Biel.

Tomášek, který v extralize hrál i za Pardubice, má za sebou i angažmá ve finském Jyväskylä a v ruském Chabarovsku v KHL. S Färjestadem by rád zaútočil na první triumf v kariéře. „Cítím se tu dobře, máme dobrý tým a myslím, že je šance tady v budoucnu dosáhnout na něco velkého. Je dobré vědět, jaká bude moje blízká budoucnost. Nemusím v létě přemýšlet, co bude. Můžu se soustředit na svou hru a na tým tady,“ doplnil Tomášek.

Ve Färjestadu si posilu z Česka pochvalují. „David ofenzivními schopnostmi přinesl to, v co jsme doufali. Čekali jsme, že budeme muset mít trošku trpělivost s jeho přizpůsobením se SHL, než naplno využijeme jeho potenciál. To ale proběhlo natolik dobře, že jsme se rozhodli prodloužit spolupráci. Má všechny předpoklady k tomu, aby byl špičkovým hráčem ligy. Je také důležitou osobností v kabině a zdá se, že si získal i oblibu fanoušků,“ prohlásil generální manažer Färjestadu Rickard Wallin.