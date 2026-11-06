Vladimír Růžička
Nastoupil za mimořádně smutných okolností. Na střídačku si stoupl jen týden poté, co při autonehodě zemřel Ivan Hlinka. Trenérský velikán zahajoval už třetí angažmá u reprezentace, tehdejšího kouče a manažera Slavie chtěl k sobě, ale Růžička rezolutně hlásil: „Nikdy neodejdu!“
Dlouho se nechtěl nechat přemluvit. Po tragické události, která zasáhla český hokej, změnil názor. Mužstva se ujal společně s Rulíkem a Marianem Jelínkem, reprezentační manažer Zbyněk Kusý mu děkoval: „Velmi si vážíme Vláďova přístupu. Pochopil těžkou situaci, v níž se nacházíme.“
Premiéru v pozici hlavního trenéra si odkroutil v srpnu 2004, Češi pod jeho vedením remizovali v přípravě na Světový pohár 1:1 s Finskem. Prestižní turnaj sice zahájili dvěma porážkami, ale nakonec sahali po postupu do boje o zlato. V semifinále podlehli Kanadě 3:4 v prodloužení, utkání rozhodl Vincent Lecavalier.