Premiéry trenérů u reprezentace. Růžička svolil po tragédii, Hadamczik marodil

Autor: ,
  10:48
Každý kouč řadí štaci u hokejové reprezentace mezi největší vrcholy kariéry, bere ji jako poctu a příležitost. Ve čtvrtek se na střídačku národního týmu poprvé postavil Zdeněk Moták. V zápase se Švédskem (2:3 po nájezdech), před vyprodanou O₂ arenou. Jaká byla jeho premiéra? A jak zvládli debut někteří jeho předchůdci?
Část 1/9

Vladimír Růžička

POJĎTE KLUCI. Vladimír Růžička na střídačce českého týmu prožíval utkání s Rakouskem velmi emotivně.

Nastoupil za mimořádně smutných okolností. Na střídačku si stoupl jen týden poté, co při autonehodě zemřel Ivan Hlinka. Trenérský velikán zahajoval už třetí angažmá u reprezentace, tehdejšího kouče a manažera Slavie chtěl k sobě, ale Růžička rezolutně hlásil: „Nikdy neodejdu!“

Dlouho se nechtěl nechat přemluvit. Po tragické události, která zasáhla český hokej, změnil názor. Mužstva se ujal společně s Rulíkem a Marianem Jelínkem, reprezentační manažer Zbyněk Kusý mu děkoval: „Velmi si vážíme Vláďova přístupu. Pochopil těžkou situaci, v níž se nacházíme.“

Premiéru v pozici hlavního trenéra si odkroutil v srpnu 2004, Češi pod jeho vedením remizovali v přípravě na Světový pohár 1:1 s Finskem. Prestižní turnaj sice zahájili dvěma porážkami, ale nakonec sahali po postupu do boje o zlato. V semifinále podlehli Kanadě 3:4 v prodloužení, utkání rozhodl Vincent Lecavalier.



Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Rakousko vs. ČeskoHokej - Skupina A - 6. 11. 2026:Rakousko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
6. 11. 15:00
  • 30.00
  • 20.90
  • 1.01
Švédsko vs. KanadaHokej - Skupina B - 6. 11. 2026:Švédsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
6. 11. 15:00
  • 15.00
  • 12.10
  • 1.09
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - 22. kolo - 6. 11. 2026:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
6. 11. 17:30
  • 1.75
  • 4.49
  • 3.53
Dánsko vs. FinskoHokej - Skupina B - 6. 11. 2026:Dánsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
6. 11. 19:00
  • 30.00
  • 24.40
  • 1.01
Švýcarsko vs. USAHokej - Skupina A - 6. 11. 2026:Švýcarsko vs. USA //www.idnes.cz/sport
6. 11. 19:00
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.01
Buffalo vs. ColumbusHokej - - 7. 11. 2026:Buffalo vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
7. 11. 01:00
  • 1.95
  • 4.14
  • 3.27
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

Smetanova symfonie: z Průvan arény k 800 prvoligovým startům. Cíl? Tisícovka

Hokejové Litoměřice ocenily obránce Ondřeje Smetanu za 800 startů v první lize....

Ondřej Smetana: Má první liga. Statný hokejový obránce Litoměřic ve druhé nejvyšší soutěži zkomponoval symfonii o 800 startech. Jubileum oslavil v zápase, kterým načal další stovku. Od klubu dostal...

6. listopadu 2026  9:59

Můj konec nebyl náhlý, majitelé to věděli, říká bývalý šéf hokejového Zlína

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

O možnosti svého konce mluvil s majiteli klubu, který vlastní z většiny město, už po skončení minulého ročníku. „Shodli jsme se, že je důležité zajistit kontinuitu, připravit novou sezonu, dořešit...

6. listopadu 2026  9:20

Klid uprostřed ledové války. A teď si představte, že v Česku zazní ruská hymna

Český obránce Radek Kučeřík pálí na švédskou branku.

Ostrá bílá světla zhasla a hala se zalila do jemně červené. Zpěvačka krásným operním hlasem přednášela českou hymnu a sedmnáct tisíc lidí ji němě poslouchalo. Procítěná chvíle před zápasem českých...

6. listopadu 2026  9:10

Pastrňák přihrál Zachovi na dva góly. Bodovali i Hertl, Jiříček a Nečas

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví trefu Boston Bruins.

Bostonští hokejisté v NHL porazili Pittsburgh 6:2 i díky produktivitě českých útočníků Davida Pastrňáka (0+2) a Pavla Zachy (2+0). Do bodových statistik se asistencí zapsali Tomáš Hertl z Vegas, Adam...

6. listopadu 2026  6:50,  aktualizováno  8:26

Finské hokejové hry 2026: Program, výsledky, nominace, tabulka

Jakub Flek během zápasu s Finskem na Českých hokejových hrách.

Česká hokejová reprezentace zahájí novou sezonu Euro Hockey Tour na Finských hokejových hrách, které letos nesou název Nocco Hockey Games. Úvodní zápas proti Švédsku odehraje ve čtvrtek 5. listopadu...

6. listopadu 2026  7:37

Chyběla vítězná tečka. Frodl po debutu těžko hledal slova, fanoušci ho hnali vpřed

Český gólman Dominik Frodl zasahuje v duelu se Švédskem

Dlouho držel jednogólový náskok, po vyrovnávací brance a samostatných nájezdech se ale nakonec radoval soupeř. Brankář Dominik Frodl v úvodním duelu Finských her proti Švédsku (2:3SN) zažil svou...

6. listopadu 2026  7:30

Moták o premiéře: Možná jsem barbar... Šance mrzí, na koncovce pojďme pracovat

Porada českých trenérů během duelu proti Švédsku.

Když vyšel zpoza rohu z kabiny a zahlédl shluk čekajících novinářů, pousmál se: „Vás tu ale je!“ Vtipně zalaškoval, po pár krocích se otočil zpátky. Pak už Zdeněk Moták dorazil a pustil se do...

5. listopadu 2026  22:49

Česko - Švédsko 2:3 po nájezdech, trenérský štáb svůj debut výhrou neoslavil

Švédský útočník Jack Berglund zasouvá puk za českého gólmana Dominika Frodla.

Čeští hokejisté na startu reprezentační sezony podlehli Švédsku 2:3 po nájezdech. Úvod Finských her v pražské O₂ areně tedy novému trenérovi Zdeňku Motákovi vítěznou premiéru nepřinesl. Národní...

5. listopadu 2026  17:40,  aktualizováno  21:43

Nepředložili dostatečné důkazy. CAS odmítá kritiku hokejové federace

Ruští mladíci si podávají ruce se soupeři z Běloruska.

Po vlně kritiky, kterou vyvolalo minulý týden její rozhodnutí, Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) zareagovala. Odpovídá tak na výtku IIHF, podle které soud vůbec nedomyslel dopady svého verdiktu....

5. listopadu 2026  19:27

Švýcaři se k bojkotu Ruska nepřidají: Teď to není o politice, neukvapujme se

Zklamaní švýcarští hokejisté po prohře ve finále mistrovství světa

Švýcaři se k bojkotu Ruska na hokejovém mistrovství světa nepřidají. Válečnou agresi sice odsuzují, ale zároveň argumentují, že se nesmí dělat uspěchané závěry v emocích. Podle Švýcarů nejde o...

5. listopadu 2026  18:05,  aktualizováno  18:44

PŘEHLEDNĚ: Bojkotující Češi, shovívaví Slováci. Jak se země staví k návratu Rusů?

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Proti pátečnímu verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který s okamžitou platností povolil návrat ruských sportovců na světové hokejové šampionáty, se zvedla vlna nevole. Většina...

5. listopadu 2026  16:10,  aktualizováno  18:09

Medveděv o zákazu startu ruských hokejistů: Kanadský premiér je parchant

Ruští hokejisté oslavují gól v brance českého týmu. Trefil se Andrej Kuzmenko.

Dmitrij Medveděv, místopředseda ruské Bezpečnostní rady a bývalý prezident, nejde pro skandální výroky nikdy daleko. Takže by vlastně nikoho ani nemělo překvapovat, jak se vyjadřuje v souvislosti s...

5. listopadu 2026  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.