Ve světě se píská přísněji než v extralize. Jalonen chválil kázeň i fandy

Trenére, jak jste spokojený s vaší premiérou?

Celkově jsem rád, jak kluci hráli. Prvních dvacet minut se nám povedlo, hráli jsme tak, jak jsme trénovali v Plzni i tady. Prvních deset minut druhé třetiny trochu jsme naopak ztratili sílu a soustředěnost. Potom jsme si pomohli přesilovkou a dali i další gól, za což jsem byl rád. A třetí třetinu jsme hráli zase poměrně dobře. Obecně spousta mladých hráčů měla hodně dobrých střídání, chci s nimi jejich výkon rozebrat osobně.

Nezdálo se vám, že Rakušané nebyli příliš těžkým soupeřem?

Nevím. Neznal jsem jejich hráče a nemluvil jsem ani s jejich trenéry. Ale možná jsou ve stejném procesu jako my. Nemají zatím ty nejlepší hráče, ale takhle to je. Pořád se o tom bavíme. Hlavní věcí je, že se musíme koncentrovat, jak hrajeme my.

Co chcete zlepšit do dalších přípravných zápasů?

Musíme si to zanalyzovat přes noc. Zaměříme se na systém i určité části hry.

Rakušany jste určitě převýšili rychlostí, souhlasíte?

Ano, byli jsme agresivní. Zároveň jsme hráli solidně v defenzivě, což jsme procvičovali na trénincích. Když jsme hráli ztratili puk, líbila se mi defenziva celé pětice na ledě.

Ze sedmi přesilovek jste využili pouze jednu. Proč?

Musíme si to zanalyzovat. Martin Erat (Jalonenův asistent) se o ně stará a snaží se je vylepšit. Měli jsme víc šancí na to, abychom dali víc než jeden gól.

Naopak jste duel zvládli bez vyloučení.

Nejlepší oslabení je to, které nemusíte hrát (usměje se). Líbilo se mi, že jsme hráli agresivně. Dobře jsme pracovali s holí, tím pádem jsme se vyvarovali hákování, sekání a podobných věcí. V mezinárodním hokeji je to velmi důležité. Pravidla v něm jsou daleko striktnější než v extralize.

Víte o tom, že zbytečné fauly v minulosti reprezentaci často tížily?

Slyšel jsem to a bavili jsme se o tom. Musíme si dávat pozor, co děláme s hokejkou při napadání. Nesmíme spáchat faul jako podražení nebo hákování. To je důležité, abychom vyhráli zápas.

Co jste říkal na atmosféru na zaplněném znojemském zimáku?

Fantastická! Byl to pro mě první zápas před českými fanoušky, kteří jsou byli vždycky hluční. To se mi na nich líbí.