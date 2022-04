My jsme bílí. A vy taky!? Debut Jalonena málem narušily zmatky s dresy

Jen co při rozbruslení udělali pár temp, čeští a rakouští hokejisté se začali vzájemně nevěřícně prohlížet. A jejich pohledy dost prozrazovaly: „Jak to, že jste taky v bílém?“ Středeční premiéru nového reprezentačního kouče Kariho Jalonena provázely ve Znojmě kuriózní zmatky s hokejovým šatstvem. Češi se po rozcvičce převlékli do červeného úboru, v němž vyřídili hosty z Rakouska 5:1.