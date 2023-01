Rulík před čtvrtfinále: Uspět můžou všichni. Zlato? Ode mě nic takového neuslyšíte

Důvodů ke spokojenosti měl ale spoustu, čeští junioři zanechali v úvodní části turnaje velice dobrý dojem. Základní skupinu na šampionátu do dvaceti let ovládli poprvé od roku 2001, na play off se naladili pohodovým vítězstvím 8:1 nad Německem.

„Zápas jsme zvládli přesně podle našich představ,“ hlásil hlavní kouč.

Znovu se mohl spolehnout na jistého Tomáše Suchánka v bráně a výraznou podporu ofenzivy od obránců, produktivitu tentokrát táhla druhá útočná formace s tříbodovými Gabrielem Szturcem, Jaroslavem Chmelařem a Martinem Ryšavým.

„Nastavená filozofie funguje. Pokud mají kluci sebevědomí, chuť a sílu, tvoří velmi silné mužstvo,“ pochvaloval si Rulík.

Alois Hadamczik @alois_hadamczik Chtěl bych všem popřát úspěšný příští rok. Povinností ČSLH bude vyřešit problémy z minulosti, pokračují přípravy pořadatelství MS, čeká nás hodně sportovních úkolů. Máme výborně rozehrané MS20. Kluci předvádějí skvělý hokej, nebuďme skromní, mají na to turnaj vyhrát. oblíbit odpovědět

Národní tým ukázal, že může porazit každého. Domácí Kanadu přetlačil po obětavém výkonu 5:2, proti Švédům měl i přes porážku 2:3 v prodloužení převahu.

Ani bezproblémové výhry nad papírově slabšími soupeři nebývaly v posledních letech samozřejmostí. Euforie ale musí stranou, všechny dosavadní výsledky se škrtají.

„Čeká nás něco úplně jiného, třeba letní čtvrtfinále s USA bylo o dva levely jinde. Všichni do toho půjdou na sto procent a my nesmíme být výjimkou,“ zdůraznil sedmapadesátiletý trenér, jenž rovněž vede extraligové Pardubice.

České mladíky ani přes triumf ve skupině do role hlavních aspirantů na cenný kov pasovat nechtěl. Šampionát nabídl už několik nečekaných výsledků.

„Velkými favority jsou samozřejmě zámořské týmy, ale uspět mohou všichni. Třeba Němci jsou schopni ostatní hodně potrápit. Když o něco jde, dokážou se vypnout k neuvěřitelnému výkonu,“ řekl Rulík.

Také juniorská reprezentace se musí mít na pozoru. Švýcarům, kteří zatím nestačili jen na Američany a na úvod turnaje zaskočili Finsko, má co oplácet.

V přípravě podlehla nepříjemnému soupeři 2:4, ve čtvrtfinále (pondělí 2. ledna od 19.30) nehodlá porážku opakovat.

Konec mezi nejlepší osmičkou by se vzhledem k okolnostem dal považovat za zklamání a promarněnou příležitost.