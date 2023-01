Hrdost v kabině dvacítky. Pro úspěch uděláme maximum, řekl po nadílce Chmelař

Proti Němcům česká reprezentace na ledě po drtivou většinu času dominovala a velký podíl na tom měla druhá útočná formace, která obstarala tři branky.

„Bylo to super, naše lajna fungovala a dávali jsme si to. Kluci mi to dvakrát naservírovali a mně už jen stačilo poslat puk do branky,“ pochvaloval si Chmelař, který posbíral dvě branky a jednu asistenci.

Němci do utkání vstupovali povzbuzení důležitou výhrou nad Rakouskem, díky níž získali jistotu postupu do vyřazovacích bojů a zároveň i setrvání mezi elitou.

Souboj s Českem ale vůbec nezvládli.

„Takhle vysoký výsledek? Nevím, jestli mě to nějak překvapilo. Chtěli jsme zkrátka praktikovat naši hru a tím jsme je prostě přetlačili,“ přemítal devatenáctiletý útočník.

MS hokejistů do 20 let příloha iDNES.cz

Svěřenci Radima Rulíka měli utkání pod kontrolou. „Večer si užijeme, koukneme i na zápas Kanady se Švédskem. Zajímá nás, jak to dopadne a jestli se budeme muset stěhovat,“ prozradil Chmelař.

Vzhledem k vítězství domácího výběru (5:1) setrvá národní tým v Halifaxu a mezi nejlepší osmičkou vyzve nepříjemné Švýcary, s nimiž prohrál v přípravě (2:4). Skupinu A zakončil na prvním místě

„Projevuje se, jakou máme partu. Hrajeme pospolu, jsme blízko u sebe. Na tým jsem strašně pyšný,“ prohlásil Chmelař.

Němci Julian Lutz (18) s Bennetem Rossmym (15) se pokouší zahrozit před českou brankou. O puk bojují s obráncem Tomášem Hamarou (9) a útočníky Marcelem Marcelem (16) s Adamem Měchurou stojícími před brankářem Tomášem Suchánkem.

Výkony v dosavadním průběhu turnaje na sebe čeští junioři vytvořili určitý tlak. Očekávání spojená s tím, že by mohli ještě vylepšit čtvrté místo ze srpnového šampionátu, jsou nyní velká.

Podle Chmelaře se ale myšlenkám na medaili zatím spíše vyhýbají: „Musíme se teď soustředit jen na nejbližší zápas. Stejně jako jsme to dělali ve skupině. Nechci v tuhle chvíli nic predikovat. Jako tým prostě dál půjdeme do každého zápasu se vším, co máme. Pro úspěch uděláme maximum.“