ONLINE: Česko - Německo 2:0. Dvacítka hraje o první místo, Szturc zvyšuje

„Vstup do turnaje se povedl a jsme spokojeni, protože první cíl postoupit do čtvrtfinále jsme už splnili,“ konstatoval asistent trenéra Jiří Kalous. „Je ale výhoda zůstat v Halifaxu a vyhnout se cestování. Už tu známe to prostředí, zimák i odrazy od mantinelů.“

ONLINE: Česko - Německo, MS do 20 let 2023 Duel základní skupiny B sledujeme podrobně.

Pakliže se čeští hokejisté v Kanadě nechtějí na čtvrtfinále přemisťovat do Monctonu, potřebují nejprve vyhrát nad Německem (přičemž platí, že jakékoli vítězství zajišťuje druhou pozici) a posléze doufat v triumf domácího výběru nad Švédskem. A to takovým způsobem, aby v sobotu v celkovém součtu získali o dva body více než Tre Kronor.

Skupina A Tým Z V VP PP P S B 1. Švédsko 3 2 1 0 0 15:2 8 2. Česko 3 2 0 1 0 16:5 7 3. Kanada 3 2 0 0 1 24:7 6 4. Německo 3 1 0 0 2 6:14 3 5. Rakousko 4 0 0 0 4 2:35 0

Ani případné první místo ale ještě neznamená papírově nejslabšího soupeře pro čtvrtfinále. Základní skupina B hraná v Monctonu se zamotala tak, že národní tým může ještě stále narazit na kohokoli z kvarteta Finsko, USA, Slovensko, Švýcarsko.

Skupina B Tým Z V VP PP P S B 1. Finsko 3 2 0 1 0 10:5 7 2. USA 3 2 0 0 1 13:9 6 3. Slovensko 3 2 0 0 1 11:8 6 4. Švýcarsko 3 0 2 0 1 7:9 4 5. Lotyšsko 4 0 0 1 3 4:14 1

„Soustředíme se teď ale na zápas s Německem. Na svou hru, z které nám plynou šance. Chceme pokračovat v nastoleném trendu a odstraňovat chyby, které se u nás stále objevují,“ podotýká Kalous.

Němci do utkání jdou v pozici jasného outsidera, od Kanady schytali výprask 2:11, avšak výrazně potrápili Švédy, s nimiž prohráli nejtěsnějším možným rozdílem 0:1, na což upozorňuje i Kalous.

„Jsou nepříjemní, osobně jsme sledovali jejich zápas proti Švédsku, který odehráli skvěle. Nebojí se fyzického kontaktu, jsou organizovaní.“

„Máme to dobře rozehrané. Výkony jsou zatím dobré, konkurenceschopné a jsme rádi za kladné ohlasy, ale vše se ještě může zkazit,“ varuje zkušený David Jiříček, jeden ze šesti beků, kteří se na šampionátu gólově prosadili.

Ofenzivní podpora obránců dobře zapadá do neobvykle vysoké produktivity českého mužstva. To se spoléhá na zkušenosti semknutého týmu se zajištěnou hrou v defenzivě a spolehlivým brankářem. Na šampionátu senzačně porazilo Kanadu (5:2), rozdrtilo Rakousko (9:0) a smolně prohrálo se Švédy (2:3P), ačkoli mělo herně navrch.