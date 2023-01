Zámoří pomáhá. Útočníci nám body asi trochu závidí, usmívá se Špaček junior

Podoba s otcem Jaroslavem je až neuvěřitelná. Nejen v obličeji, ale i v hlasovém projevu. Také při pohledu do statistik se jistá spojitost v produktivitě nalézt dá. I když tady má syn David Špaček prozatím navrch. V kanadské hokejové juniorce QMJHL boduje pravidelně za Sherbrooke. A mezi nejlepší obránce patří i na světovém šampionátu do dvaceti let, kde se s týmem chystá na večerní čtvrtfinále proti Švýcarsku.