Když prohru zastíní výkon. Takový zápas proti Švédům nepamatuji, chválil Rulík

Národní tým po většinu utkání diktoval tempo. V první třetině měl o poznání lepší pohyb, aktivně napadal, pečlivě bránil střední pásmo a bezradné Seveřany pustil jen ke čtyřem pokusům.

Češi si vypracovali převahu i v závěrečné dvacetiminutovce, v níž dotahovali jednobrankové manko. Dohromady soupeře přestříleli 35:24, herně ztráceli snad jen po rychlé otočce ve skóre v prostředním dějství.

„Obrat nás poznamenal, zavinili jsme si ho trošku sami. Ale první a třetí třetina byly z naší strany výborné. Švédové si vytvořili minimum šancí, jednoznačně jsme je přetlačili. Takový zápas proti nim fakt nepamatuji,“ řekl Rulík pro hokej.cz.

Mrzet ho mohly neproměněné šance, nepřesná rozehrávka Tomáše Hamary před první inkasovanou brankou, zbytečná vyloučení Aleše Čecha a Gabriela Szturce či jedno pomalejší střídání, které v prodloužení předcházelo rozhodující trefě.

„A také jsme se měli víc rvát v brankovišti o odražené puky. Gólmanovi to asi třikrát přeskočilo, ale my jsme tam nebyli. To musíme zlepšit,“ mrzelo Rulíka.

Právě Carl Lindbom, který v předchozích dvou duelech na turnaji ani jednou neinkasoval, byl hlavním strůjcem švédského vítězství. Pochytal třiatřicet střel, v důležitých momentech spoluhráče opět podržel.

Za stavu 2:1 statečně odolával stále rostoucímu náporu, pokryl několik velkých příležitostí, ale na povedenou ránu Jiřího Ticháčka z pětapadesáté minuty už nedosáhl.

„Pro mě to byl úplně první gól v celé sezoně. Radost byla obrovská, hodně se mi ulevilo, navíc jsme vyrovnali. Ale radši bych vyhrál, to by mě potěšilo mnohem více,“ přiznal hráč extraligového Kladna.

Podívejte se na vyrovnávací trefu Jiřího Ticháčka:

Také o druhý přesný zásah se postaral obránce, David Jiříček těžil z výborné práce a přesné přihrávky Petra Hausera. Z českých beků zatím na mistrovství neskóroval pouze Tomáš Hamara.

Při chuti byl i švédský zadák Ludwig Jansson. Nejprve dokonale schoval své nahození a poslal puk do horního rohu branky, v prodloužení vyzrál na Tomáše Suchánka bekhendovým blafákem.

Švédské prokletí tak pronásleduje juniorskou reprezentaci i nadále. Poslední vítězství ze vzájemného zápasu na světovém šampionátu se datuje na jedenatřicátého prosince 2002.

Gabriel Szturc bojuje o puk proti Švédsku.

Od té doby národní tým prohrál s neoblíbeným protivníkem na velké akci už třináctkrát v řadě. Ač k prolomení nepříznivé série nedošlo, v pozápasovém hodnocení převažovala pozitiva.

„Strašně moc času se odehrálo v obranném pásmu Švédů, jenom se bránili. Byly tam krásné momenty. Výkon nebyl vůbec špatný, ale hraje se na výsledek,“ uvedl Rulík.

„Za bod jsme také rádi, v konečném součtu nám může pomoct. Nebojíme se tvořit, ale pořád jsou tu činnosti, které musíme zlepšovat. Podporu fanoušků vnímáme i na dálku a moc nás těší,“ přidal se kapitán Stanislav Svozil.

Česko - Německo v sobotu od 19.30 ONLINE

Češi stále mohou pomýšlet na první místo ve skupině. Potřebují pomoc domácí Kanady, která ve šlágru vyzve Švédy, a zároveň musí v silvestrovském souboji přetlačit Německo (19.30).

„Sledovali jsme je, určitě proti nim nemáme nic jistého. Hrají skvělý hokej, jsou rychlí a důrazní. Musíme se na to připravit. Věřím, že urveme tři body,“ prohlásil útočník Martin Ryšavý.