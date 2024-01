Nadšený Augusta: Pořád jsme věřili. Kluky respektuji, byla radost za nimi stát

Během utkání mu zřejmě chvílemi nebylo úplně dobře. Junioři se museli vypořádat s nepovedeným začátkem, střídáním brankářů i dvěma slepenými inkasovanými góly, které přišly krátce po vyrovnání na 2:2.

„Po druhé třetině (za stavu 3:5) jsme říkali hráčům, že mimo naší kabinu není moc lidí, které by napadlo, že se to dá zvrátit. Ale my věřili, pořád bylo ještě dost času,“ líčil čtyřiapadesátiletý kouč pro Hokej.cz.

Na jeho slova skutečně došlo. Taková otočka ve skóre se skutečně jen tak nevidí. Vždyť Češi v samotném závěru vměstnali hned čtyři přesné zásahy do padesáti vteřin, což se nikomu v historii juniorských šampionátů nepovedlo.

V závěru propukla na střídačce obrovská euforie, kterou si hráči posléze přenesli i na led. Rychle se sjeli k brankáři Jakubu Vondrašovi, nadšeně poskakovali, pokřikovali a vesele se objímali.

Na modré čáře si s chutí zazpívali státní hymnu, převzali bronzové medaile a trofej pro třetí nejlepší tým turnaje.

Čeští junioři získali po obratu proti Finsku na mistrovství světa bronz.

„Kluci vytvořili tým, což nikdy není samozřejmost. Nebyl mezi nimi žádný problém, drželi spolu od prvního zápasu. Moc jim gratuluji, respektuji je,“ pochvaloval si Augusta.

Zároveň ocenil, že hráči během mistrovství dokázali reagovat na výtky trenérů: „Rozhodně jsme jen nechválili, něco si od nás vyslechli. A pak se výkony zlepšovaly. Tým táhli správní lídři, ostatní se přidali.“

Při hodnocení speciálně ocenil Jiřího Kulicha. Český kapitán a jeden z největších talentů na šampionátu si před utkáním o bronz povzdechl, že zbytku týmu v klíčových momentech dostatečně nepomáhá.

Proti Finsku zareagoval skvěle, zaznamenal hned čtyř body (2+2). Opět ukázal mimořádné střelecké předpoklady, především jeho kontaktní trefa na 4:5 z pětačtyřicáté minuty byla výstavní.

„Je neskutečný! Táhnul přesilovky a pomohl rozhodnout zápas. Na střídačce byl fantastický, nic nezabalil. To je nejvíc, co od lídra můžete chtít. Ale kdyby za sebou neměl takovou partu, medaili by neměl,“ sypal komplimenty Augusta.

Pochválil i další strůjce bronzového úspěchu. Třeba autora hattricku Ondřeje Bechera (3+2) nebo obránce Tomáše Hamaru, který v čase 58:19 završil otočku ve skóre.

V nelehké situaci obstál i náhradní gólman Jakub Vondraš, jenž nahradil Michaela Hrabala už osmé minutě.

Podívejte se na českou radost po vítězství nad Finskem:

TSN @TSN_Sports Czechia has won the Bronze Medal at the 2024 #WorldJuniors ! https://t.co/ZqktbtQyhr oblíbit odpovědět

„Pro všechny je to skvělý odrazový můstek. Jen mě mrzí, že tu s námi nemohou být zranění Robin Sapoušek s Adamem Jiříčkem. Ale po zápase jsem s nimi měl možnost aspoň mluvit,“ prozradil kouč české dvacítky.

Doufá, že si mužstvo bude další úspěch na světové scéně dlouho pamatovat. Zachoval skromnost, o vlastním příspěvku tolik mluvit nechtěl, ale zbytek realizačního týmu rovněž pochválil.

„Všem patří velký dík! Cítím spokojenost, že práce, kterou jsme do toho dali, přinesla ovoce. Jsme tu pro hráče, abychom jim poskytli maximální servis. A když se radují, je to pro nás ta největší odměna.“