Komedie či justiční vražda. Finové spílají sudím za zkažené semifinále

Kulonummi totiž v souboji s Frankem Nazarem nepáčil, nepřitáhl si soupeře, zkrátka žádným nedovoleným způsobem s hokejkou nepracoval. Jen si proti americkému centrovi vypomáhal pravou rukou k běžně vídanému odstrčení.

Podívejte se na zákrok Kaspera Kulonummiho:

Hlavní rozhodčí – Švédi Tobias Björk s Danielem Erikssonem – přesto vylučovali.

„Nevím, jestli to má smysl komentovat,“ prohlásil útočník Rasmus Kumpulainen po utkání. „Všichni se na to můžou podívat,“ přisvědčil mrzutý kapitán Jere Lassila.

Slova těžko nacházeli i další zástupci severského celku, hokejisté krutou prohru v kabině oplakali. Na jejich stranu se přiklonili i experti švédské televize SVT, třeba někdejší útočník Jonas Andersson: „Nebyl to faul a chápu frustraci Finů, sám bych byl také naštvaný.“

Bohužel se nejednalo o jediný kontroverzní verdikt mužů v pruhovaném. Během utkání nastavili volný metr, nepískali ani zásahy vysokou holí do obličeje, což zcela nabourává standardní postupy při řízení utkání.

Po jednom takovém zákroku se k sobě sjela kompletní čtveřice rozhodčích a chvíli se radila. Kritický moment s vyloučením oprávněně naštvaného Kulonummiho nastal pět minut před koncem základní hrací doby.

Čároví rozhodčí od sebe odtrhávají hráče v semifinálovém utkání hokejového šampionátu juniorů mezi Finskem a Spojenými státy.

Björk s Erikssonem sice ještě dali Finům šanci, když za další diskutabilní faul poslali na trestnou lavici křídelníka Gabea Perreaulta. Pak ovšem při tlaku Suomi přehlédli jasné držení hole ze strany zadáka Lanea Hutsona, který před brankovištěm bránil v dorážce podrážděnému Lassilovi.

V posledních sekundách fiasko dovršili čároví, kteří ve finském obranném pásmu předčasně pískli zakázané uvolnění. Šest vteřin před koncem tak muselo následovat vhazování ve středním pásmu.

„Neuvěřitelná komedie. Vyloučit Kulonummiho byla rozhodcovská minela toho nejhoršího kalibru. Krátce nato ještě sudí nabízí trapnou kompenzaci a dávají Finům výhodu,“ čílil se novinář deníku Ilta-Sanomat Sami Hoffrén.

Zdrcený finský zadák Kasper Kulonummi po prohře v semifinále hokejového šampionátu juniorů do dvaceti let

Ten rovněž napsal komentář s titulkem „Šokující justiční vražda“ a pustil se i do Mezinárodní hokejové federace.

„Je to jen neschopnost IIHF dostat rozhodčí na úroveň nutnou k tomu, aby turnaj skutečně stál za to. Rok co rok sledujeme stejnou blamáž. Proč je dovoleno, aby tyhle šarády pokračovaly dál? Udělejte s tím něco, prosím.“

Kupříkladu server Iltalehti tak expresivní nebyl, přesto zásadní chyba rozhodčích rozpoutala velkou odezvu. Trenér Lauri Mikkola se při dotazu na sudí asi na sedm sekund odmlčel.

Americký junior Will Smith (vlevo) se snaží překonat Joonu Väisänena z Finska.

Přesto asi nikdo nerozporuje převahu soupeře, jehož tlak byl zejména ve druhé části při finské pasivitě drtivý: „Navzdory rozhodcovské frašce postoupil do finále správný tým,“ uznává dokonce i Hoffrén.

„Nemá smysl obviňovat, to nepomůže. Jsem si jistý, že každý bude naštvaný tak, jak by měl. Do souboje o bronz půjde tým nažhavený,“ myslí si před odpoledním soubojem s Českem Kumpulainen.

Zatímco Lassila statečně dodává: „Zápas nerozhodla jedna situace.“