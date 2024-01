Expert: Kluci byli jak Kanaďani, pro výhru by si urvali hlavu. Kulich má na NHL

„Na konci druhé třetiny jsem si říkal, že nebude pr.el to zvrátit. Hokej je ale neskutečný sport,“ pokračuje sedmatřicetiletý Šmíd, jehož server iDNES.cz oslovil.

Po košaté kariéře pracuje jako dovednostní kouč u týmu juniorské WHL Edmonton Oil Kings v Kanadě, kterou Češi mimochodem na pouti k medaili senzačně vyřadili.

Někdejší hokejový obránce Ladislav Šmíd.

Od mládí se důvěrně zná s koučem reprezentační dvacítky Patrikem Augustou, který jej ještě předloni vedl v extraligovém Liberci.

A do pátku byl Šmíd také členem jediného českého souboru, který v lednu 2005 dokázal na mistrovství světa do 20 let zvládnout duel o bronz.

Už nejste jediní bronzoví hoši. Co stojí za neuvěřitelným obratem současných juniorů?

Vnitřní síla. Po celý turnaj se kluci ocitali ve svízelných situacích, ale nikdy jsem neviděl, že by složili zbraně. Třeba ve čtvrtfinále proti Kanadě vedli 2:0, ztratili náskok, soupeř se dostal na koně, ale kluci nepolevili. Za píli, bojovnost a týmovost dostali šťastný gól, který je dostal do semifinále. Ani tam to proti Švédům nebyl šíleně odehraný zápas. Lídři táhli tým, mladí kluci do něj dobře zapadli.

Ladislav Šmíd (vlevo), Rostislav Olesz a trenér Alois Hadamczik pózují v lednu 2005 s bronzem z juniorského MS:

Honza Daněk @honza_danek České duely o bronz na MS do 20 let:



1 výhra

6 proher https://t.co/c88CRzyc16 oblíbit odpovědět

Koho z bronzové party vypíchnete?

Jirku Kulicha. Všichni chválí jeho střelu, ale on může nabídnout daleko víc. Hraje naplno, je dynamický. Těším se, až bude každý den hrát NHL. Už teď na ni má výbavu. Proti Finům se mi líbil třeba Becher. Pokaždé se ukázal někdo jiný, což potvrzuje týmovost. Nechtěl bych dál vyzdvihovat jednotlivce. Víte, často se bavíme o Kanaďanech, kteří makají celých šedesát minut. Dokud nezazní siréna, věří, že dokážou zápas zvrátit. A najednou přesně tohle vidíte u českého týmu, což je pro mě neskutečné. Jsem na ně hrdý!

Dá se taková nátura pochytit? Spoustu medailistů hraje v kanadských soutěžích.

Je to dost možné. Když někdo v kanadské juniorce prohrává o dva nebo tři góly, raději by vám urval hlavu, než aby prohrál. Neakceptuje se tam prohra. Je to taky o nastavení hlavy. Ve skupině proti Američanům se šlo do nájezdů, což klukům nastartovalo sebedůvěru. Pak porazili Kanadu, což je na takovém turnaji pokaždé svátek.

Jak se to prožívalo v Kanadě?

Dost lidí mi psalo, řešil jsem to s nimi. Kanadský tým byl dobrý, ale nebyl podle mě tak odskočený od ostatních. Kdyby mohli použít všechny kluky z NHL, byli by daleko silnější. Ale realita byla jiná. Věřil jsem našim klukům, že je můžou porazit, což se potvrdilo.

Nechtěli vás jako českého přivandrovalce z Edmontonu vystěhovat?

(rozesměje se) Ne, to ne! Tady si lidi spíš přejí. Samozřejmě se pár z nich našlo, kteří mi připomněli šťastný postupový gól Čechů. Ale štěstí musíš jít naproti, což jsme šli.

Je náhoda, že po loňském stříbru si Češi zase odváží z juniorského šampionátu placku?

Nevím, čím to je. Už minulý rok se sahalo po zlatu. Osobně si myslím, že velký vliv mají na poslední roky trenéři. Při krátkodobém turnaji není čas nacvičovat velké systémové věci. Jde o to dostat tým do psychické pohody. Kluci podle mě ani nevědí, jaké mají štěstí na trenéry! Jsou to zkušení borci a bývalí hráči, kteří si prošli stresem z velkých zápasů. Dokážou tým správně naladit, dodat jim klid. A potom se můžou stát zázraky.

Tušil jsem, že vyzdvihnete trenéra Augustu.

Je to můj kamarád, kterému to moc přeju! Volal jsem si s ním několikrát před turnajem i během něj. Několikrát jsme si i psali jsme a gratuloval jsem po čtvrtfinále. Je pár hodin po zápase o bronz a ještě nemám reakci, takže kdo ví, jestli neslaví jako blázen (usměje se). Jsem za něj moc rád.

Proč?

Spoustu lidí nevidí, kolik investuje energie a času do trenéřiny a jak mu na všem záleží. Do trenérského štábu si vybral Albyho (Roberta Reichela) a Pavla Trnku, z čehož byl nadšený. Při neúspěchu by se mu omlátilo o hlavu složení kádru, ale i za ním si stál. Měl z toho dobrý pocit, což se mu vrátilo.

Poznal jste u televize Augustův rukopis?

Moc dobře! Z Liberce jsem byl třeba zvyklý, že docela brzo odvolal brankáře, což udělal i proti Finům. Aušus je vážně kvalitní trenér, který dokáže zareagovat na určité pasáže zápasu. Potřebujete k tomu štěstí, což v zápase o bronz vyšlo dokonale. Finové se asi nemohli cítit příliš dobře. Věděli, že druhý den po sobě ztrácí další zápas. Dostalo se jim to do hlavy, což mělo taky vliv.

Byli dost zdrcení, zatímco čeští junioři slaví. Jaká byla před 19 lety vaše bronzová párty?

Na hotelu jsme si dali nějaké pivo a zpáteční let mi nebylo zrovna nejlíp. Byla to ale naprostá euforie. Pamatuju si, že jsme porazili dvakrát na turnaji Ameriku, která hrála na domácí půdě. Byl to neskutečný pocit, který si pamatujete celý život. Jsem moc rád, že tohle kluci taky teď zažívají.