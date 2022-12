Hadamczik po auditu: Kontrolní mechanismus ani neexistoval. Nic neprominu

Současný předseda svazu tak čelil dlouhé řadě otázek od novinářů. Vinu za spletitou kauzu opakovaně připisoval jednotlivcům.

Věříte, že výkonný výbor o promrhaných milionech nevěděl?

Ne, že nevěřím, já mám fakta. Musím věřit podkladům ne tomu, co mi někdo říkal. Když se například zpětně podíváte do zápisů výkonného výboru a nevidíte kolonku, „schvalujeme 10 milionů“, tak tomu musím věřit. Já jsem v zastupitelstvu Kravař a kdyby tam tři radní něco udělali a já k tomu neměl materiály, nemůžu na to přijít.

Třeba pod viceprezidenta svazu Aleše Pavlíka ale patřily ekonomika a marketing. Ani on o zmařených financích nevěděl?

Když jsem s nim mluvil, tak kroutil hlavou, že o těchto věcech vůbec nevěděl a že je neměl k dispozici. A třeba projekt Litoměřice se na výkonném výboru schválil, ale nikdo neřekl, kolik by tam mělo jít. Litoměřice pak byly tak daleko, že si výstroje objednávaly sami, nešlo to přes náš sklad.

Co na výsledky auditu říkají sponzoři?

Mluvil jsem s nimi a jasně jim řekl, že pochybili jednotlivci. Nikoliv kluby, sponzoři, či výkonný výbor.

Jste v kontaktu s předešlým svazovým prezidentem Tomášem Králem?

Ne, akorát členové výkonného výboru dostávají opakovaně maily a jsou z toho špatní, protože ty zprávy jsou na hraně důstojnosti.

Svaz byl nezávisle kontrolován. Jak se najednou přišlo na to, že chybí miliony? Vždyť by sem mohl přijít pan Král a říct, že se vše hlídalo...

Pokud nemluvím pravdu, tak ať na mě dá žalobu a já mu dokážu, že pravdu mám, jelikož mám za sebou silné argumenty. Neumím zdůvodnit, proč to tak bylo, jen dokážu podklady prokázat, že nelžu.

Cítil jste od někoho tlak, abyste třeba část výstupu z auditu nezveřejňoval?

Jsem kluk z dědiny, který si prošel tolika věcmi, že vím, co můžu a nemůžu. A už se ani čerta nebojím. Stojím pevně na nohou a nepřišel jsem, abych vám tu říkal nepravdy. Samozřejmě jsem na něco upozorňován byl. Důležité je umět naslouchat druhým, ale stejně rozhodnutí musíte vzít na sebe.

Mluvil jste o BPA a slevách na plnění, které dostávala. Můžete situaci přiblížit?

Máte smlouvu na určité plnění. 31. května došlo najednou ke snížení o 19 milionů, přitom by to mělo být vždy ke konci roku. Pak se napíše, že se částka sníží a my s ní pak ještě musíme souhlasit. My ale vždycky souhlasili se snížením. V jedné smlouvě bylo dokonce napsáno, že nemůže dojít k dalšímu snížení, ale za chvíli přišlo další. Tím pádem se krátilo plnění a nemohl jste z něj dostat plnou částku, která byla nasmlouvaná.

Martin Urban byl jakožto generální sekretář zaměstnancem svazu, dojde tedy k vyvození pracovně-právní odpovědnosti?

Martin Urban je stále zaměstnancem svazu, ale je to všechno čerstvé a nové. Auditor vám popíše, jaký je stav věcí, ale neřekne, na koho máte podat trestní oznámení. Já budu činit, až dostanu do ruky fakta, abych věděl, jak mám postupovat. Některé subjekty samozřejmě budeme žádat o náhradu škody, ale to je otázka následujících týdnů a měsíců... Nikomu nic neprominu a když by někdo měl peníze vrátit a já na ně budu mít dosah, tak to udělám. Ale některé věci jsou promlčené a nic s nimi neuděláme.

Jakou částku teď po BPA budete vyžadovat?

Nechal bych to na vnitřním jednání, budeme se spolu bavit už potřetí. Chceme ukázat důkazy. Máme v ruce audit, využijeme soudního znalce a našeho ekonoma s právníkem. Když se s námi nedohodnou, budeme požadovat náhradu škody.

Proč se svaz nepřihlásil ke zmařené investici s WSM a nechtěl část ze svých padesáti milionů?

Neměl jsem se ani koho zeptat. Pan Král pak chtěl jen říct, proč Litoměřice braly víc na výstroje a to mě nezajímá. Musím se chovat věcně, když je na výstroje 200 tisíc a stojí to pět milionů 200 tisíc, tak to musíš vrátit. Když chci něco omluvit, tak se vymlouvám, ale já se musím chovat řádně podle smluv. Tady se platily věci, kdy nebyla objednávka a nebyl ani příjem. Kontrolní mechanismus neexistoval.

Osobně vidíte tedy nějaký racionální důvod, proč se o peníze nepřihlásil?

Můžu vám říct jen to, že určitě máte na lidi z bývalého vedení telefony, tak se jich zeptejte, já se jich ptát nebudu. Musím se teď chovat jako řádný hospodář a správně mám vyčerpat všechny možnosti, abych získal peníze zpátky. Neumím si to vysvětlit, mám akorát domněnku, že už se nechtěla nikde ukazovat cifra, kterou jsme žádali.

Můžete vysvětlit, o co šlo s „kreditkami v Pařížské“?

Nevím, jestli bych našel odvahu dojít na Pařížskou a koupit v Louis Vuitton věci za statisíce, připadá mi to nemorální...

Řeklo se, že trestní oznámení se podávat nebude. Nevzniká tu ale hned v několika bodech přímo povinnost jej podat?

Trestní oznámení probíhá na základě podání pana Dědka a policie se mnou měla pohovor. Nečinil jsme tak, protože já dostal povinnost udělat audit. Když mám tuhle povinnost, tak budu činit dle vlastních možností a názoru. Ani já, ani výkonný výbor se tím nemusí zabývat.

Kdo bude seznámen s výsledky auditu?

(Směje se) Já se tady pousmívám nad jednou věcí. Dnes pan Král posílal lidem z výkonného výboru maily. Já jsem ho nečetl, ale chodili za mnou s tím, že máme být opatrní, co řekneme a že audit má být diskrétní, což není pravda. Každý, kdo směl hlasovat na konferenci (mj. volila předsedu svazu letos v červnu), má právo do auditu nahlédnout. Stejně tak členové výkonného výboru. Teď záleží, kdo bude chtít a kdo ne. Zvažuji možnost v lednu svolat všechny lidi z konference, co mohli volit. Řekl bych jim, co se děje. A jestli jsou věci tak závažné, ať rozhodnou, co dál. Anebo můžu svolat konferenci novou, ani toho se neobávám.