Sekretář hokejového svazu Urban: Já a viník? Názor jedné strany

Hokejový svaz čeká v dalších týdnech pořádně nepříjemná práce. Vyšetřit výsledky auditu a zjistit, zda a kam zmizely peníze, které měly sloužit rozvoji sportu. Pokud se čísla, která Hadamczik ve středu prezentoval, ukážou jako pravdivá či je nikdo rozumně nevysvětlí, tak v hokejovém svazu vznikla škoda stovek milionů.

„Písemný audit jsem ještě neviděl a nevím, jestli ho dostanu. Budu se k němu chtít vyjádřit 19. ledna na výkonném výboru, ale ne veřejně. Je to vnitřní záležitost firmy a nechci nikoho poškodit,“ tvrdí Urban.

Pozici generálního sekretáře zastával nepřetržitě od roku 2003, teď ho nahradí jeho dosavadní zástupce Jan Černý.

Už v říjnu byl Urban mimo jiné odvolán z dozorčí rady dceřiné společnosti svazu Pro-Hockey.

„Protože mám vážné zdravotní potíže, švihlo to se mnou. Spal jsem dvě, maximálně tři hodiny denně. A místo sekretáře jsem nabízel už před tři čtvrtě rokem Josefu Řezníčkovi (bývalému řediteli extraligy), Honzovi Černému i Milanu Hniličkovi. Všichni odmítli. Chtěl jsem žezlo předat už dřív, vůbec se to netýká auditu. Udělám to rád a normálně jsme se dohodli,“ vysvětluje Urban.

Na otázku, zda cítí osobní zodpovědnost, odpoví, že víc k auditu neřekne. Komentovat nechce ani Hadamczikovo kritizované vyjádření, že všechny špatnosti probíhaly „bez vědomí výkonného výboru“, tedy hokejové vlády, v níž sedí Jaromír Jágr, Jiří Šlégr, Petr Bříza a dalších osm lidí.

Taková skutečnost je totiž vysoce nepravděpodobná vzhledem k tomu, že výbor například schvaluje rozpočet nebo jsou jeho součástí lidé, jichž se některé propírané záležitosti osobně týkají.

Hadamczik využil jako „důkaz“ zápisy z jednání, během pátečního odpoledne pak na Twitter napsal: „Výbor jsem nechránil. To, že jsou členové statutární zástupci a mají spoluzodpovědnost, je věc jiná.“

Mlčení prolomil pro MF DNES člen hokejové vlády Daniel Sadil. Garant zrušeného projektu Litoměřice, kde se měli vychovávat nadějní reprezentanti.

Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.

Po dotazu, zda ze své podstaty výkonný výbor nemá mít přehled, souhlasil: „Je to přesně, jak říkáte. Sám vím nejlépe, kolikrát jsem kolegy z výboru informoval, aby věděli, kolik hráčů máme, jak jsou staří... Oni ty informace dostávají všichni. Jen mi přijde, že si je vyhodnocují, jak zrovna potřebují.“

Projekt Litoměřic brání Sadil dlouhodobě, přitom Hadamczik teď kritizoval, že v posledním roce smlouvy (2020/21) se přečerpaly čtyři miliony. Minulé roky dohledat nešly, neboť projekt fungoval bez kontraktu, platil se dohodou z rozpočtu.

Sadil místo čtyř milionů používá miliony dva: „Jde pouze o nafasovanou výstroj. V jednu chvíli tam bylo víc hráčů, nikdy nešlo o peníze, domluvenou částku jsme nikdy nepřekročili.“

Členem výkonného výboru je od roku 2020, předtím figuroval v dozorčí radě svazu i dceřiné společnosti Pro-Hockey.

„Audit mě nepřekvapil, dílčí výsledky nám pan Hadamczik prezentoval v průběhu minulých měsíců. Já jsem přesvědčený, že na svazu se nic špatného nedělo, ale pokud nám prokážou nějaké škody, jsem připravený odstoupit,“ tvrdí Sadil. „Doufám, že na příští schůzi přijdou pracovníci svazu, kterých se to konkrétně týká, a vše nám vysvětlí.“

Zájem přijít má i bývalý prezident Král, který členy výboru žádá, aby mu umožnili audit prostudovat a vyjádřit se k němu.

Redakce měla možnost nahlédnout do části e-mailové komunikace. „Vyčerpal jsem veškerou schopnost vás přesvědčit, abyste se chovali racionálně (...). Nikdy by mě nenapadlo, že během několika měsíců se naše komunikace dostane do takové sféry,“ píše v ní Král. Své žádosti popisuje jako marné.

Hadamczik v pátek na sociálních sítích dodal, že policie si už audit vyžádala a že je připravený podat v případě potřeby trestní oznámení.

Takový krok přitom ještě ve středu odmítal.