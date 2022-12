Král o auditu: Vyjádřím se a obhájím, ale nemám ho. Hadamczika nerespektuju

„Nezdržíte mě, protože odpovím stručně,“ pověděl, když započal rozhovor týkající se auditu.

Sledoval jste čtvrteční tiskovou konferenci?

Nesledoval, ale v podstatě mě to nezajímá. Předpokládal jsem, že když se dělá audit a daných lidí se týká, budou mít možnost se s ním seznámit a vyjádřit se k němu. A to se nestalo. Týká se doby, kdy jsem stál v čele svazu. Ani nevím, o čem audit je. Neznám souvislosti. Jestli mi to bude umožněné, vyjádřím se.

Hadamczik ale zmínil, že jste před zveřejněním auditu dalším členům výkonného výboru posílal až nedůstojné emaily.

Nevím, co říkal. Několik mailů jsem ale psal, byly dva. Mají je členové výkonného výboru, můžou vám je klidně dát k dispozici. Byla to žádost. Žádám, abych byl pozván na výkonný výbor a mohl se seznámit se závěry auditu a vyjádřit se k nim. Až audit bude, mám přece právo na vyjádření a vysvětlení. To se nestalo. Nevím proč. To je základní věc u takových kontrol. Nebylo mi to umožněné.

Přístup byste k auditu nyní mít měl. Budete se aktivně zajímat?

Já víc nemůžu udělat. Požádal jsem o to. Má to nějaká jasná pravidla. Nejsem ve veřejné funkci, ale týká se to období, kdy jsem svaz řídil. Za řízení jsem měl odpovědnost. A když se udělá kontrola, měl by dotyčný říct: Ano, to bylo špatně. To jsme nevěděli. Anebo vysvětlit, jak to bylo. Jsem přesvědčený, že v naprosté většině bych ale reagoval: Takhle to není, pánové. Nechápu to.

Co přesně?

Kdybych se ocitl na druhé straně, postupoval bych jinak. Poskytl bych ho lidem, kterých se to týká nebo členům výkonného výboru. Těch se to také týká. Společně jsme řešili rozpočty, účetní závěrky. Všechno jsme řešili tak, jak se má. Nic co by mělo být jinak.

Plánujete se obhájit?

Jak říkám, rád se vyjádřím, nemám s tím problém. Akorát ale slyším, že někdo něco říkal. Podle mě ani členové výkonného výboru audit nedostali. Není to jedna A4, kterou si přečtu za hodinku. Je to audit, který má určitě desítky stran. Abych se mohl seriózně vyjádřit, měl bych se s tím seznámit. Obecně můžu říct, že v ekonomické kondici jako za mě svaz nebyl. Když jsem v květnu odcházel, na účtech leželo 306 milionů korun. Jsem přesvědčený, že všechno běželo perfektně. Pokud tam jsou věci, které se někomu nezdají, jsem schopný a i přesvědčený na vše odpovědět. Jenže já nebo další lidé tu možnost nedostali.

Co říkáte na to, že i přes uveřejněné chyby na vás současný šéf svazu nepodá trestní oznámení?

Nechápu, že někde padají slova o trestním oznámení. Dnes je nějaká norma, že je někdo na někoho pořád podává. To je vážná věc. Podává se v případě, kdy je někdo přesvědčený nebo má vážné podezření, že někdo spáchal trestný čin. Navíc je to můj obor (Král je vystudovaný právník s praxí) a ani ve snu by mě nenapadlo, že někdo na svazu úmyslně páchal škodu. To můžu vyloučit a nenapadá mě, proč by mě někdo podávat trestní oznámení. Dnes se snad podává už i za to, že venku prší. Nevím, co mám k tomu říct. Když někdo chce, může ho podat. Ale mně je to jedno.

Už dřív ho podal miliardář a majitel Pardubic Petr Dědek. To se vaší osoby už nějak dotklo?

Bylo podáno několik trestních oznámení. Byly k tomu vyžádané listiny v době, kdy jsem končil na svazu. A tím to skončilo. To je právě ono. Byl to nesmysl z hlediska trestního práva. Myslím trochu příčetný policista si je pročetl a pak neměl co řešit.

Vy neplánujete, že byste se případně po uveřejnění výsledků auditu právně bránil?

Já Hadamczika nerespektuju. Není to člověk, kterým bych se zabýval. Nemám zájem něco takového dělat, pokud nějaké ataky nepřekročí nějaký práh, který mám hodně posunutý. Pokud bych byl donucený, bylo by to ráz naráz. Ale nemám na to chuť. Hokej miluju, baví mě se na něj koukat. Ten by se měl řešit. Nevím, co tyhle věci komu přináší.