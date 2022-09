Hadamczik: Svaz nebyl řízen hospodárně, neměl žádné kontrolní mechanismy

Hadamczik to řekl v rozhovoru pro deník Sport.

„Svaz jako firma neměl nastavené žádné kontrolní mechanismy. Úzká skupina lidí si řekla, že finanční výtěžek z mistrovství světa 2015 jsou jejich prostředky, nikoli prostředky určené do hnutí. Peníze se nehospodárně utrácely,“ uvedl Hadamczik.

Krále v čele ČSLH nahradil v polovině června, bývalý trenér národního týmu následně avizoval, že chce nechat zkontrolovat financování svazu. K provedení forenzního auditu jej zavázala i valná hromada svazu. Jeho výsledky se Hadamczik chystá oficiálně prezentovat na tiskové konferenci. Už nyní ale řekl, že hokejové hnutí přišlo zbytečně o desítky milionů korun.

„Kdyby svaz pracoval hospodárně a účelně, kluby mohly dostat ročně navíc 40 až 50 milionů korun na rozvoj hokeje. Šetření KPMG, které stále ještě není u konce, po první etapě kontroly potvrdilo, že na svazu nefungoval žádný kontrolní systém nakupování různých komodit. Obvyklé procedury jako výběrové řízení a tak dále tu neexistovaly. A je to prokazatelné,“ řekl Hadamczik a dodal, že už situaci změnil a svaz si najal nového právníka.

Nehospodárný byl podle jeho slov například nákup výstrojí, které svaz posílal v rámci podpory do klubů. Přestože nakoupil za posledních šest let vybavení za 290 milionů korun, nedostal žádnou množstevní slevu. To se nyní změní.

„Odmítl jsem pokračovat v daném plnění kontraktu, platném do roku 2027. Resumé je, že na dorosteneckou ligu získáváme reklamní plnění ve výši 6,8 milionu korun ročně, za pět let jde o poskytnutí 34 milionů korun dotace. Navíc jsme docílili toho, že při každém nákupu výstroje dostaneme slevu 25 procent z částky každé fakturace. Což za pět let ušetří svazu 50 milionů korun,“ uvedl Hadamczik.

Revizí mají projít i smlouvy na pronájem kanceláří ČSLH v Harfa Office parku a přesunuta bude podle všeho i Síň slávy českého hokeje v sousední Galarii Harfa. „Měsíční nájem nás stojí 1,2 milionu korun. Za posledních sedm let jsme za Síň slávy zaplatili 106 milionů,“ řekl Hadamczik.

Svaz už jedná o vypovězení smlouvy a přesunutí síně do vedlejší O2 areny. „Ročně O2 arenu navštíví 900 tisíc lidí, všichni návštěvníci by samozřejmě měli přímý přístup k Síni slávy, do níž by se chodilo dívat mnohem více lidí než nyní. Navíc bychom ročně uspořili okolo 10 milionů korun,“ řekl sedmdesátiletý funkcionář.

Hadamczik vedle toho rozhodl o zrušení několika svazových mládežnických projektů a pokračovat nebudou například ani regionální trenéři. ČSLH tím podle něj ušetří 17 milionů korun a v součtu s ukončeným projektem prvoligových Litoměřic se jedná o 33 milionů korun. Uspořit by svaz měl i na zmenšení vozového parku.

Výrazné změny se dotknou i fungování dceřiné marketingové společnosti Pro - Hockey, kterou budou nově řídit dva jednatelé, ale dozorčí rada se sníží se sedmi osob na tři. „Pro Hockey přebíráme s kumulovanou ztrátou 122 milionů korun. Bývalé vedení k této cifře připsalo, že ztráta bude hrazená výtěžkem z domácího mistrovství světa 2024. Je to absurdní, mistrovství světa ještě nezačalo a my bez jakékoli zodpovědnosti tvoříme ztrátu,“ řekl Hadamczik.

Hokejový svaz v současnosti jedná se společností BPA o nové marketingové smlouvě. Stávající partner ČSLH vyhrál poptávkové řízení, podle Hadamczika se ale obě strany zatím nedohodly na podmínkách kontraktu.

„V případě nedohody vstoupíme do již pokročilých jednání s různými sponzory tak, abychom naplnili potřebný rozpočet vlastními silami. Tento scénář nevylučuji, může k němu dojít. Žádáme více peněz za reklamní plochy, které nabízíme,“ dodal Hadamczik pro Sport.