Šampioni z Tampy: Lidi by pro Stanley Cup udělali cokoliv, bylo načase

13:07

Kapitán Steven Stamkos se začal oblékat do dresu čtyři minuty před koncem zápasu. Tampa Bay Lightning vedli v šestém utkání finále NHL 2:0 nad hokejisty Dallasu a on chtěl i přes zranění slavit zisk Stanley Cupu přímo na ledě. „Jenže co když pokoušíme štěstí,“ přemítal. „Nejdu tam moc brzo? Nechci to zakřiknout.“