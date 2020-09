Vítězství Tampy i celé NHL. A co dál, až vyprchá euforie?

Hráči Tampy se dvěma Čechy na soupisce ovládli finálovou sérii 4:2, polaskání se Stanley Cupem jim splatilo týdny samoty, dřiny a stresu.

Na tenhle večer nezapomenou. Na tuhle dobu nezapomene nikdo. Korunovace šampionů je i úspěchem NHL, která se nenechala porazit koronavirem. Za devět týdnů se v hokejových bublinách v Edmontonu a Torontu zvládlo 33 174 testů na covid. Ani jeden nebyl pozitivní! NHL ukázala, že s balíkem peněz a pytlem sebeobětování lze i v nelehké době uspořádat parádní podívanou, kterou nenarušil vir, ale snad jen protesty související s Black Lives Matter.

Jenže co bude s hokejem dál?

Čeští fandové mohou sledovat, jak se klopotně pokouší žít s covidem extraliga. Zítra odstartují švýcarská nebo finská liga. V NHL se příští týden otevře trh s volnými hráči, kde se objeví hvězdný Hall, Pastrňákův kamarád Krug, gólman Holtby nebo našinci Gudas s Noskem. Chystá se i draft se zázračným Kanaďanem Lafreniérem nebo největší českou nadějí Myšákem. Vděčná doba pro fanoušky ale pouze dočasně překryje důležitější témata.

Vrátí se NHL po pauze zase do sterilních bublin? „Bylo to bezpečné prostředí, o kterém budeme diskutovat,“ přibližuje šéf hráčských odborů (NHLPA) Donald Fehr. „Nepůjde to ale vydržet čtyři nebo šest měsíců,“ dodává pro stanici TSN.

Podle ní bude vedení soutěže se zástupci hráčů od příštího týdne jednat o scénáři, kdy se na mapě NHL vytvoří čtyři až šest menších bublin. Do nich by se na dva týdny zavíraly týmy, které svedou několik soubojů. Potom týdenní odpočinek doma a šup do další bubliny.

Nejméně jednu izolovanou oblast umístí NHL do Kanady. Zbývající rozmístí do amerických měst, kde by místní úřady mohly povolit určitý počet diváků v hledišti. V úvahu připadá Dallas, Colorado nebo Nashville. Vzorem je NFL, kde se už některé zápasy odehrávají s částečně zaplněnými tribunami.

Záhadou také je, kdy se začne. Komisař NHL Gary Bettman počítá se startem v prosinci či lednu. Také chce odehrát kompletní základní část s 82 zápasy, jenže v tom může být háček. 21. července startuje odložená olympiáda v Tokiu, kterou bude přenášet NBC.

Televizní prostor pro hokej by se na klíčovém americkém trhu smrskl a šušká se, zda by nebylo výhodnější základní část osekat na 48 či 60 duelů. Znamenalo by to třeba i snižování hráčských platů. Do toho dál musíte sledovat, co napáchá covid. „Doopravdy je toho stále dost, co nevíme,“ přikývne Bettman.