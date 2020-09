ZÁPISNÍK: Kubina v ráži. Bažant Stamkos. Jak jsem potkal Lightning

Ohromnou arénou v Tampě při rozbruslení duněla vypalovačka Welcome To The Jungle od Guns N’ Roses. Ivan Hlinka si na střídačce Pittsburghu před premiérou v NHL nervózně prohrabával šedivějící vlasy. V únoru 2000 přiletěl do Ameriky, aby se zatím jako pomocník kouče Herba Brookse připojil k týmu Penguins.