Tampa Bay proměnila druhý mečbol, Stanley Cup slaví i Palát s Ruttou

Když v ročníku 2004 dosáhla Tampa Bay po dramatickém výsledku 4:3 na zápasy nad Calgary na svůj premiérový Stanley Cup v klubové historii, byli u toho i obránci Pavel Kubina a Stanislav Neckář. Historicky druhý triumf Lightning se rovněž udál za podpory dvojice Čechů. V pořadí 27. a 28. krajanem, jejichž jméno se objeví mezi vítězi stříbrného poháru, se stali útočník Ondřej Palát a obránce Jan Rutta.

Oba sehráli u vítězné jízdy Tampy 4:2 na zápasy proti Dallasu klíčové úlohy. Hlavně Palát společně s lídry produktivity play off Nikitou Kučerovem (34 bodů z 24 zápasů) a Braydenem Pointem (33 bodů z 23 zápasů) tvořil nezastavitelnou elitní formaci vítězů a Rutta, jenž sice v rozhodujícím šestém klání opět na ledě chyběl, se po návratu z marodky od druhého do pátého finále skvěle prezentoval v první obranné dvojici vedle hvězdného Victora Hedmana.

Prvně jmenovaný rodák z Frýdku-Místku skončil v bodování play off s 18 zápisy (11+7) na skvělém dvanáctém místě a do historie NHL se z českého pohledu zapsal hlavně svými střeleckými kousky, když perfektně dokázal zastat zraněného kapitána Stevena Stamkose. Palát celkově zatížil konta soupeřů 11 góly. Mezi krajany se v historii nejlepší hokejové ligy světa lepší či shodnou bilancí z jednoho play off mohli blýsknout jen bostonský David Krejčí (v ročníku 2011 dal 12 gólů) a ve své slavné pittsburghské éře také Jaromír Jágr (1992 a 1996 shodně po 11 gólech).

Více branek letos nasázeli jen jeho spoluhráč z útoku Brayden Point se 14 zásahy a finálový soupeř Joe Pavelski s 13 góly, jenž přepsal hned několik rekordů soutěže. S kariérními 61 brankami z vyřazovací části je novým lídrem mezi rodáky z USA (postupně přeskočil Mikea Modanoa a na závěr i Joea Mullena) a v rámci jednoho play off stanovil nový rekord v počtu branek mezi hráči staršími 36 let (překonal 11 gólovou bilanci montrealské legendy Maurice Richarda z ročníku 1958).

