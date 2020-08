Superspolehlivý Palát ničí bostonské naděje. Nepolevujeme, říká Čech

A opět se tak děje ve druhém kole. Palát se po dvoudenní pauze, kdy hráči NHL protestovali proti policejní brutalitě ve Spojených státech, trefil za záda bostonského brankáře Jaroslava Haláka hned dvakrát a zařídil vítězství 3:1.

Zatímco bostonští tahouni s českým pasem Krejčí či Pastrňák mlčeli, on řádil. „Přitom hraju pořád stejně, ale jsem rád, že mi to tam padá,“ řekl.

První gól dal v deváté minutě po nahrávce Braydena Pointa, z mezikruží poslal puk do levého horního růžku. Ve 33. minutě zvyšoval na 2:0 bombou z větší dálky a pro změnu do pravého horního růžku.

„To jsem už končil střídání a jen jsem puk poslal na bránu,“ glosoval svou druhou trefu Palát.

„Pally, to je sebevědomý hráč s kupou dovedností. A je superspolehlivý, vždycky se objeví na správném místě, výborně čte hru a má parádní střelu. Snad bude pokračovat, máme za něj radost,“ nešetřil chválou spoluhráč z útoku Point.

První Palátův gól:

Jako by se minulost opakovala, dva roky zpátky rozhodl Palát proti Bostonu v sérii druhého kola play off zápasy číslo dva a tři, Tampu zastavil až pozdější vítěz Stanley Cupu Washington. Teď má Palát na svědomí duely dva a čtyři, Capitals již nejsou ve hře a vzhledem k dominantní hře Lightning to vypadá na potenciálně hodně dlouhou jízdu.

„Palát má kromě svých kvalit k dispozici i dva skvělé spoluhráče (Pointa, Kučerova),“ rozpovídal se trenér Jon Cooper. „Jejich práce je, aby Ondřej dostal puk, jeho zase to, aby střílel. A důvod, proč s nimi hraje, je ten, že on to dokáže. Jsem rád, že mu ty puky dávají, protože on je dokáže zhodnotit.“

Týmové statistiky jsou pak víc než vypovídající. První Point 16 bodů (6+10), druhý Kučerov 16 bodů (4+12), třetí Palát 8 bodů (4+4), přičemž je třeba si uvědomit, že Palát odvádí na ledě spíš černou práci, než že by měl pravidelně sbírat body.

„Ale skvěle hraje celý tým. A co mě těší, že na ledě nepodvádíme, nepolevujeme,“ těší Paláta.