Boston smutní, ani české trefy ho nespasily. Znamená to konec Chárovy kariéry?

„Ještě jsem se nerozhodl. Je stále těsně po zápase, nechávám to otevřené,“ řekl na tiskové konferenci po vyřazení 43letý obránce. Zdeno Chára odehrál za Bruins 14 sezon (všechny jako kapitán), v roce 2011 mohl s týmem zvednout nad hlavu Stanley Cup.

Teď bude 205 centimetrů vysoký rodák z Trenčína přemítat, co dál. „Jsem vděčný za šanci ho koučovat,“ uvědomoval si možný konec své opory trenér Bruce Cassidy. „V mojí práci mi hodně pomohl. Dokonce bych řekl, že pomohl víc on mně než já jemu. Uvidíme, jak to s ním bude dál.“

Konec Chárovy kariéry by se neřešil, pokud by Boston zvládl klíčový zápas série s Tampou. Za stavu 1:3 na zápasy museli Bruins zvítězit, aby se udrželi ve hře, jenže už potřetí za sebou jako první ztráceli. A potřetí za sebou otevíral skóre Ondřej Palát, tentokrát v 25. minutě.

Ten se prosadil už ve čtvrtém utkání za sebou (celkem v nich nasázel pět gólů), čímž vyrovnal týmový rekord v play off, kterého předtím dosáhli Steven Stamkos (v letech 2018 a 2015), Vincent Lecavalier (2007) a Martin St. Louis (2003).

Boston se však v utkání hned dvakrát dotáhl. Na Palátovu branku reagoval ve druhé části krajan David Pastrňák, kterému přihrál naznačenou střelou další český útočník David Krejčí a Pastrňák dělovkou z voleje provětral branku. Ve třetí třetině zase po další trefě Tampy srovnával na 2:2 Krejčí, který se prosadil jen dvě a půl minuty před koncem.

„Náš tým je odolný, jen tak něco ho nesrazí. Navíc i myslím, že jsme dnes byli lepší. Toužili jsme zvítězit, vybojovat si šestý zápas a v něm vydřít ten další. O to víc jsme nakonec zklamaní,“ hlesl kouč Cassidy.

Jeho Bruins sice dotáhli zápas do prodloužení, které se natáhlo na více než 34 minut, jenže pak utkání a s ním i celou sérii ukončil přesnou ranou obránce Victor Hedman z Tampy. Pro Boston, který ve zkrácené základní části nasbíral nejvíc bodů z celé NHL, sezona skončila ve druhém kole play off.

„Je to velké zklamání, vzhledem k tomu, jak výborný rok jsme měli,“ mrzelo bostonského útočníka Brada Marchanda. „Chtěli jsme z téhle sezony vyždímat víc. A měli jsme šanci. Nakonec z toho není nic a to bolí hodně.“



Zkroušený byl bezprostředně po poslední porážce ročníku i Krejčí. „Zasáhlo mě to hlavně krátce po zápase, když jsem si uvědomil, že pár kluků z našeho jádra má před sebou možná rok nebo dva. Do toho pandemie... Nikdy nevíte, co bude dál. V tuhle chvíli je to trochu smutné.“

Tampa se může připravovat na přesun do Edmontonu, kde se odehrají finálové série obou konferencí. Lightning se ve finále Východu střetnou s vítězem série mezi Philadelphií a NY Islanders (ti vedou 3:1).

Sestřih pátého utkání mezi Bostonem a Tampou: