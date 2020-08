Stíhací jízdu Islanders zastavilo prodloužení, rozhodl obránce Myers

23:58 , aktualizováno 27. srpna 0:22

Hokejisté Islanders po překvapivém postupu přes favorizovaný Washington vstoupili skvěle i do druhého kola play off NHL proti Philadelphii. Po úvodním triumfu 4:0 si v odvetě dokázali šňůrou tří gólů vynutit prodloužení, v něm ale nakonec vrátil Flyers zpět do hry vyrovnáním série na 1:1 obránce Philippe Myers.