Nová sezona jen ve čtyřech městech. NHL se chystá na nejhorší

V reálu to znamená v podstatě stejný model, který je k vidění nyní během play off, kdy se hraje pouze v Torontu a Edmontonu. Nepatrným rozdílem by bylo, že by se liga rozšířila na čtyři lokality, ve kterých by se všech 31 týmu průběžně točilo.

Šílenost? Nebo nezbytnost? Toť otázka. S informací přišel zámořský novinář John Shannon a dává logiku. NHL by byla hloupá, kdyby se nechystala na situaci, při níž by nebylo možné odehrát sezonu standardním způsobem. Na druhou stranu: Nakolik by byl takový hokej záživný pro fanoušky i pro samotné hráče?

„Slyšel jsem, že NHL a hráčská asociace už vedou předběžné jednání o budoucím ročníku. Jedním z návrhů je vytvořit bubliny. V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by všechna tato čtyři města byla v Kanadě. Dává to smysl,“ napsal Shannon na Twitteru.

Podle dosavadních informací by měl nový ročník NHL odstartovat 1. prosince s tím, že by se bitvy o Stanley Cup znovu posunuly na léto. Zámořská soutěž zároveň už delší dobu zvažuje, že by se formát soutěže takto ustálil, protože by z toho těžila - měla by víc prostoru v televizi, což by jí přineslo větší zisk z prodeje práv.

Zda se bude hrát nová sezona skutečně jen ve čtyřech městech, to určí další vývoj ohledně pandemie koronaviru, tedy nakolik zesílí, či zeslabí na podzim.

Pro NHL je především z ekonomického hlediska každopádně klíčové, aby se soutěž uskutečnila za všech okolností, tedy i v současném modelu.