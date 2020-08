Prapodivný debut v NHL. Měl to těžké, zastal se Vladaře obr Chára

Debut ve Stanley Cupu, to je ve slavné soutěži opravdu extra neobvyklá situace, proto se stal Vladař prvním gólmanem v historii slavného klubu Boston Bruins, kterému se to poštěstilo. A v celé NHL teprve jedenáctým.

Pro třiadvacetiletého brankáře šlo o zápas, na který nikdy nezapomene, ale duší se mu přitom budou mihotat rozporuplné pocity.

Šel totiž do klece v polovině zápasu, ve kterém Tampa vedla jasně 4:1. Pro psychiku nezkušeného a vyjukaného nováčka to samozřejmě není ideální situace. Což se logicky projevilo. Rozjetý soupeř valil jeden útok za druhým a Vladař byl hned na úvod vystaven těžkým momentům.

Nejprve se na něj v samostatném úniku řítil mimořádně zručný Brayden Point. Bleskově zamíchal s pukem, čímž si povyjetého Vladaře položil na zem, a v plné rychlosti mazácky zasunul kotouč do odkryté sítě.

Kruté přivítání, které by zamávalo i se zkušenějším gólmanem, což po zápase zdůrazňoval trenér Bruce Cassidy. „Point byl fantastický, podle toho gólu a vstupu do zápasu nemůžeme Vladaře hodnotit,“ pravil smířlivě.



Pak se na pražského rodáka hrnul další brejk a přišel další smůlovatý moment: rána, která šla těsně vedle, se od zadního mantinelu odrazila přesně na čepel Alexe Killorna, jenž ho bez problémů umístil bekhendem do odkryté branky. Nakonec Vladař inkasoval ještě jednou, zkraje třetí třetiny mu puk poslal mezi nohama Nikita Kučerov.

„Dan to měl těžké, šel do brány v hodně obtížné situaci, protože jsme prohrávali 1:4. Ale myslím, že to celkově zvládl. Měl tam i pár těžkých zákroků,“ zastal se Čecha obrovitý veterán Zdeno Chára.



Vladař si během premiéry připsal celkem patnáct zásahů, z nichž inkasoval třikrát a Boston prohrál vysoko 1:7. V semifinálové sérii Východní konference ztrácí 1:2 na zápasy. Teď mu nezbývá, než se po tvrdém direktu rychle zvednout a pokračovat.

„Musíme zapomenout, hodit tenhle zápas za hlavu. Vůbec nám nevyšel. Ale my dopředu věděli, že má Tampa silné mužstvo a že nás čeká náročná bitva,“ dodal Chára, jehož Boston inkasoval nejtěžší porážku v play off od roku 1992, kdy prohrál 3:9 s Buffalem.

Tentokrát to prostě nevyšlo a Vladař mohl těžko něco změnit. Teď už alespoň může vytěsnit myšlenky na debut a mít čistou hlavu. Další šance budou určitě následovat.



„Přišlo mi, že je správný čas poslat ho do brány. Tvrdě s námi celou dobu trénuje. Jasně, bylo by lepší, kdyby měl premiéru při jiné příležitosti, ale to se nedá nic dělat. Halák po čtvrtém gólu potřeboval odpočinek, musel jsem něco udělat. A Dan si to aspoň vyzkoušel,“ vysvětloval kouč Cassidy.