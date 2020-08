Francouz musí být lepší, kárá trenér Colorada. Tým je na pokraji vyřazení

Ale vše nejde hodit jen na brankáře. Zodpovědnost za další porážku na sebe berou i další hráči Colorada v čele s hvězdným útočníkem Nathanem MacKinnonem. „Je na nás, abychom brankáři usnadňovali práci, zlepšovali jim výhled. Jenomže my klidně necháme chlapy z Dallasu zaparkované před naší brankou a dovolíme jim dorážet.“

Jeho slova dokládají góly, kterými se Stars během první třetiny čtvrtého střetnutí s Coloradem dostali do vedení 3:0.

Nejprve Klingbergova dorážka puku, který vypadl Pavlu Francouzovi. Poté českého brankáře překonal z dorážky krajan Radek Faksa, kterému se utkání vydařilo na jedničku (kromě gólu na další dva přihrál a byl vyhlášen hvězdou zápasu). A do třetice přesilovková teč Jamieho Benna, osamoceného před brankou.

„Musíme být v obraně důslednější, o tom není pochyb,“ souhlasil i kapitán Avalanche Gabriel Landeskog. Jeho tým sice ve druhé části snížil na rozdíl jediného gólu, jenže třetí část snahu o vyrovnání zase pohřbila.

Dallas znovu odskočil, tentokrát dvěma trefami za 32 vteřin. Zejména pátý gól ve Francouzově brance musel umocnit beznaděj Colorada – obránci Makarovi odskočil za brankou puk, projel pod betony nic netušícího Francouze a skončil na holi Gurjanova, který už měl snadnou práci.

To bylo z představení českého brankáře ten večer vše. Do branky Colorada spěchal Michael Hutchinson, který se stal Francouzovou dvojkou po zranění prvního gólmana týmu Philippa Grubauera minulý víkend.

Avalanche už poté od 49. minuty neinkasovali, naopak se zvládli znovu přiblížit na rozdíl jediného gólu. Ale opakovala se situace z předchozího střetnutí, kdy ani čtyři vstřelené branky nepomohly týmu z Denveru k vítězství. Porážka 4:5 znamená stav série 3:1 pro Dallas.

Hlavně pro Francouze to byl zápas, na který bude chtít co nejdřív zapomenout. „Musí se zlepšit, bez debat. Hlavně při oslabeních to měl těžké, ale známe ho a víme, že umí chytat mnohem lépe. Ale nechci předjímat, kdo bude chytat v pátém střetnutí,“ odmítal předbíhat kouč Jared Bednar.

Musí se ale rozhodnout rychle, další mač série je totiž v plánu už v noci na úterý (3:45 SELČ). „Frankie je výborný gólman, ale Hutch už toho v NHL dokázal víc,“ srovnával Francouze s Hutchinsonem útočník MacKinnon.

Ačkoli je oběma 30 let, kanadský brankář odchytal v nejslavnější lize světa 127 utkání, kdežto Francouz jen 36 (počítáno za základní část). I to může hrát roli v nasazení brankářů do klíčového pátého střetnutí druhého kola, přestože se Francouzovi dařilo v základní části nadstandardně.

Ať už ale bude chytat kdokoliv, celý tým Avalanche ví, že bez pomoci ostatních hráčů to nebude mít ani sebelepší gólman snadné.

