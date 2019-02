Ten nejlepší? Kučerov vládne NHL díky chytrosti. Předvídá, co se stane

Nikita Kučerov se znovu připomněl v noci na pondělí, kdy Tampě pomohl k výhře 5:2 nad Floridou dvěma góly. Ukončil nezvykle dlouhé desetizápasové čekání.

Že by si ovšem v Tampě dělali vrásky na čele? Kdepak. „Poslouchejte, každý zakolísá, i ten nejlepší. A Kučerov vždy zůstane sám sebou. Nebojíme se,“ odmítá obavy kapitán Steven Stamkos.

Nehledě na gólový výpadek, 25letý Kučerov vede bodování ligy, v sezoně navíc překonal (a reálně může překonat) několik milníků. Tak třeba: podle listu The Washington Post je Kučerov od roku 2000 prvním hráčem NHL po Jaromírovi Jágrovi, který nasbíral 70 bodů za prvních 43 zápasů.

Kučerov může pomýšlet i na překonání 108bodového týmového rekordu útočníka Vincenta Lecavaliera ze sezony 2006/07, s 60 asistencemi je blízko k tomu, aby nasbíral nejvíce asistencí v jedné sezoně v historii Tampy (dosud rekord drží Brad Richards z roku 2006 a Martin St. Louis z roku 2011 - oba měli 68 asistencí).

„Často na střídačce vtipkujeme, kdykoliv má Niki (Kučerov) puk, že teď už jen počkáme, co se stane. Všechno dělá tak lehce a elegantně. Díky němu hokej vypadá snadně, přitom vy na to tvrdě dřete,“ směje se Stamkos.



Elitní obránce týmu Victor Hedman pro web The Athletic nazval Kučerova nejlepším hráčem v lize. „Jasně, kdo by jím nechtěl být? To je sen každého kluka. Když tu touhu v sobě nemáte, nestanete se jím. NHL je náročná liga. Názory se různí a nemůžete uspokojit každého, ale pokud si někdo myslí, že jsem nejlepší, budu makat tvrdě dál,“ říká Kučerov.

Čím je Kučerov tak speciální? Spoluhráči se shodují na inteligenci ruského útočníka. Má vysoké takzvané hokejové IQ. „Vyšší než všichni ostatní. Těžko se to vysvětluje, on ví, kam obránce půjde, co si myslí, co se na ledě stane. Jde tam, kde ten puk bude, a doufá, že najde spoluhráče. Vypadá to pak nebezpečně,“ říká dál Stamkos.



„Musíte od něj očekávat neočekávané,“ glosuje spoluhráč z obrany Anton Stralman

Kučerov má pro své finesy jednoduché vysvětlení. „Hokej je o čtení. O čtení, kde se bude hrát. Vím, kde Stamkos bude, dřív, než tam je. A on ví, že mu tam nahraju,“ popisuje naučené předvídání.

A pro The Athletic dál vysvětluje, díky komu se to naučil. Může za to prý mládežnický trenér Gennadi Kurdin, který Kučerova každá den zkoušel, zasypával ho otázkami, diskutoval s ním a probíral scénáře co by kdyby. „Všemu jsem naslouchal, ptal se mě: ‚Co uděláš v situaci tři na dva, co uděláš, když tam bude obránce?‘ Probíral se mnou všechny maličkosti, mluvili jsme jen o hokeji. Říkal, ať jsem vždy kreativní,“ vzpomíná Kučerov.

Zároveň nezapomíná sledovat svou konkurenci, prý pravidelně pozoruje, co v zápasech předvedli útočníci Patrick Kane z Chicaga, Jack Eichel z Buffala, Nathan MacKinnon z Colorada, Artěmij Panarin z Columbusu, Jevgenij Malkin z Pittsburghu nebo Johnny Gaudreau z Calgary.

„Mám to rád, každou noc něco předvedou, baví mě. Navíc lidí chodí na stadiony proto, aby viděli neuvěřitelné góly, takže mě tihle hokejisti inspirují. Chci pak v dalším momentě předvést to samé, usadí se mi ta myšlenka v hlavě,“ říká 25letý útočník.

Kučerov už minulou sezonu nasbíral 100 bodů, problém by s tím neměl mít ani letos. A s ohledem na fakt, že vede bodování ligy, je jen otázka času, než budou houfně přibývat hokejisté, kteří budou tvrdit, že každý den pozorují, co předvede na ledě Kučerov.

Připomeňte si góly, které Kučerov dává v samostatném úniku či nájezdu. Zdánlivě s pukem míchá, nakonec jej ale nechá projet bez doteku a brankáře překvapí projitím mezi betony: