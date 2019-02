Česká hitparáda v NHL: Mrázek ukázal stopku, Zacha a Vrána nechybovali

Jde o výčet nejlepších akcí českých hokejistů v NHL za posledních sedm dní. Která akce se vám líbila nejvíce? Hlasujte v anketě.

Pořadí z minulého týdne ovládl útočník Jakub Vrána gólem zpoza brány. Druhý byl brankář Petr Mrázek, třetí útočník Jakub Voráček.

Na nové akce se můžete podívat níže, jsou seřazeny abecedně podle příjmení.



Tomáš Hertl Zmatení soupeře, klička a gól

Zatímco Edmonton může na play off nejspíš zapomenout, jeho divizní soupeř ze San Jose v Západní konferenci Pacifickou divizi vede. Přímý souboj vyzněl lépe pro favorita, Tomáš Hertl pomohl gólem a asistencí k výhře 5:2. Vzpomínat na úspěch českého útočníka asi nebude v dobrém obránce Oilers Brandon Manning.

Právě kanadského beka totiž Hertl ve třetí třetině dokonale zmátl, když v přečíslení místo nahrávky volil kličku do středu hřiště, zdánlivě blíž k dalším soupeřům. Jenže Hertl přešel z bekhendu rychle zpátky na forhend a než se Manning stihl zvednout z kolene, Čech skóroval.



Na gól Hertla se podívejte ve videu:

Petr Mrázek V oslabení stopka úniku

Petr Mrázek nakonec na body s Carolinou nedosáhl, New Jersey na domácím ledě vyhrálo 3:2 (trefil se i Pavel Zacha, viz níže), ale ještě v první třetině předvedl český brankář „velký“ zákrok, jak ho nazvali zámořští komentátoři (dohromady chytil 18 puků).

Útočník Kevin Rooney v oslabení využil zaváhání obránce Jaccoba Slavina u modré čáry a vydal se sám na Mrázka. Rooney nic velkého nevymýšlel, zkusil jednoduchou střelu, která trefila Mrázka do připravené lapačky. Po efektním zákroku následovala okamžitá rozehrávka.

Zákrok Petra Mrázka můžete vidět ve videu:

Jakub Voráček Přesná trefa v posledních sekundách

Philadelphia nasadila svůj obvyklý elitní útok pro závěrečné sekundy. Před bránou silný útočník Wayne Simmonds, na rozehru kapitán Claude Giroux a pro střelu Jakub Voráček. Právě český útočník zařídil 17 sekund před koncem třetí třetiny alespoň prodloužení (Los Angeles nakonec vyhrálo 3:2).

Voráček dostal na levé straně pas od Girouxe a střelou nad rameno k pravé tyči (z pohledu gólmana) překonal Jonathana Quicka. Voráček na ledě strávil přes 24 minut, tak vysoký čas zaznamenal teprve potřetí v kariéře NHL.

Na gól Voráčka se podívejte níže:

Jakub Vrána Česká spolupráce

Stejného brankáře jako Voráček překonal v minulých sedmi dnech i útočník Washingtonu Jakub Vrána, který pomohl k výhře nad Los Angeles 6:4. Ve druhé třetině zvyšoval náskok po spolupráci s Michalem Kempným.

Vrána z rohu přihrával na modrou čáru, tam čekal Kempný, odlákal pozornost bránících soupeřů a poslal puk zpátky na svého krajana. Vrána věděl, že to přijde, napřáhl hůl, nečekal a propálil marně se snažícího Quicka. Šlo o 17. gól Vrány v sezoně.

Na spolupráci Čechů se podívejte níže:

Pavel Zacha S překonáním Mrázka nečekal

Zachův gól padl ve stejném zápase, ve kterém brankář Mrázek zastavil únik Rooneyho (viz první akce). Ač tedy pro jednoho Čecha neskončilo střetnutí vítězně, pro druhého ano. Zacha otevřel v první třetině skóre desátou brankou sezony (nyní má už jedenáct).

Český útočník dostal šanci na přesilové hře, najel do útočného pásma po pravé straně a očekával nahrávku, neboť přechod s pukem se odehrával na levé straně. Nakonec to byl obránce Ryan Murphy, pro něhož to byla první asistence sezony, kdo si všiml volného spoluhráče. Zacha, podobně jako Vrána, na nic nečekal a Mrázka propálil.

Na gól Zachy se podívejte ve videu: