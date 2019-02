Česká hitparáda v NHL: skvostní Mrázek i Voráček, Vrána překvapil

Pravidelný seriál iDNES.cz nabízí nejlepší akce českých hokejistů v NHL za uplynulých sedm dní. Která se vám líbila nejvíce? Hlasujte v anketě.

V pořadí z minulého týdne vyhrál Pavel Zacha za to, jak udržel puk před hvězdou soupeře Malkinem a nahrál na gól, na druhém i třetím místě se umístily akce Davida Pastrňáka.

Na nové akce se můžete podívat níže, jsou seřazeny abecedně podle příjmení.

Petr Mrázek (1) Padl na zem a roztáhl nohy

Nestává se často, aby NHL nabídla přímý souboj českých gólmanů. Tentokrát se proti sobě za Carolina Hurricanes postavil Petr Mrázek a za Calgary Flames úspěšný David Rittich, který nakonec slavil vítězství 4:3. Oba gólmani předvedli několik obtížných zákroků, o to víc mohlo Mrázka mrzet, že ty jeho nepomohly k bodům.

Šest minut do sirény v druhé třetině poslal Michael Frolík do úniku Mikaela Backlunda. Švédský hokejista zkusil kličku do forhendu, jenže Mrázek se natáhl na zem, roztáhl betony a pokus zastavil. „Úžasný zákrok,“ hodnotil televizní komentátor.

Na zákrok Mrázka se podívejte zde:

Petr Mrázek (2) Rychlá lapačka, připravený beton

O pět minut později proběhl ve stejném zápase souboj týž samých mužů. Znovu s lepším výsledkem pro českého zástupce v gólmanské masce.

Za stavu 3:2 pro Calgary se před českým brankářem objevil osamocený Mikael Backlund. Přijal puk, tentokrát udělal pohyb do bekhendu a mířil k tyči. Jenže Mrázek roztáhl betony, puk se od levého odrazil nahoru, kde vše pojistila lapačka. Hala českého hokejistu odměnila velkým potleskem.

Mrázek za zápas čelil 32 střelám, pochytal jich 28.

Na zákrok Mrázka se podívejte zde:

Jakub Voráček (1) Bez rozmyslu přesný pas

Hokejisté Philadelphia Flyers prožívají nevšední období. Osm vítězství v řadě, které korunují i důležité body lídra Jakuba Voráčka. „Budujeme sebevědomí,“ vysvětluje obránce Radko Gudas. Na konci ledna pomohl Voráček přesnou nahrávkou porazit Boston 3:2.

Závěr první třetiny zastihl českého útočníka u mantinelu. Ze záběrů to vypadá, že se ani moc nedíval, přesto poslal přesnou nahrávkou puk na ujíždějícího kapitána. Claude Giroux nájezd vyřešil střelou k tyči a překonal brankáře Tuukku Raska.

Na asistenci Voráčka se můžete podívat ve videu:

Jakub Voráček (2) Trpělivost v úniku

O několik dní později už skóroval Voráček sám. V zápase ve Vancouveru, který Flyers vyhráli 2:1, zařídil český útočník vítěznou branku. Na ledě strávil přes šestnáct minut, z toho čtyři v přesilové hře.

Ve druhé třetině se Philadelphia dostala ze sevření ve vlastním obranném pásmu, Voráček na polovině hřiště dostal puk, a byť stíhán obránci, trpělivě provedl svou forhendovou kličku a zasunul za Jacoba Markströma svůj dvanáctý gól v sezoně.



Na gól Voráčka se podívejte zde:

Jakub Vrána Zaskočil zpoza brány

Zřídka vídanou situaci provedl český útočník Jakub Vrána. Nicméně kuriózním gólem pomohl Washingtonu k vítězství 3:2 nad Vancouverem, i když ani rozhodčí zpočátku nevěděli, zda ho mohou ve třetí třetině uznat.

Vrána za bránou věděl, že má bránící soupeře z obou stran, tak se rozhodl, že puk „vyhodí“ přes branku. Možná už s úmyslem zkusit trefit záda Jacoba Markströma, možná jen chtěl puk dostat před brankoviště, kde se o něj poperou ostatní. Nicméně puk se od gólmana postupně odrazil opravdu až do branky. Gól platil.



Na pokus Jakuba Vrány se podívejte zde: