Neumí anglicky, smáli se Hertlovi. Ten pak kritiky umlčel rekordním gólem

Hokej

Dalších 19 fotografií v galerii Český útočník ve službách San Jose Tomáš Hertl slaví rozhodující gól do sítě Vegas. | foto: AP

dnes 14:59

Už byl unavený, když přebíral puk a řítil se do brejku. V tu dobu běžela 92. minuta utkání - tedy polovina druhého prodloužení. Ale cítil šanci, protože uviděl místo, kam by mohl vystřelit. „Když to nezkusíte, tak nikdy nevíte. Tak jsem to zkusil,“ vyprávěl Tomáš Hertl. Výsledkem byl vítězný gól na 2:1.