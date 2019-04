Krejčí asistoval u postupu Bostonu, Hertl znova řádí v útoku San Jose

VIDEO Hokejisté Bostonu uspěli v šestém pokračování série prvního kola play off NHL na ledě Toronta....

Hokejisté Třince vedou ve finálové sérii play off s Libercem 2:1 na zápasy. Dokázali totiž využít...

Tajemné křeče ho ničily. Byla to bezmoc, vzpomíná Mensator

Bylo to pro něj tehdy zlaté play off od začátku do konce. Jen pár vteřin po zahajovacím vhazování...