Gól Krejčího Bostonu nestačil, Colorado slaví postup nad Calgary

Góly:

19:54 Brodie (S. Bennett)

Góly:

09:40 Landeskog (Barrie, MacKinnon)

15:38 Rantanen (Makar, C. Wilson)

26:52 C. Wilson (Rantanen)

34:47 C. Wilson (MacKinnon, Barrie)

40:57 Rantanen (Barrie, MacKinnon)