Noční můra Toronta. Pastrňák a spol. si znovu vynutili sedmý zápas

„Tohle je úplně nová sezona. Nekoukáme se, co bylo. Zajímá nás jen další zápas,“ nenechával se rozptylovat srovnáními brankář Toronta Frederik Andersen.

Pohled do minulosti fanoušky Maple Leafs totiž skutečně moc nepotěší.

Snad každý z nich si vybaví hrůzu z prvního kola play off v roce 2013. Toronto vedlo ve třetí třetině sedmého zápasu už 4:1, jenže Bruins tehdy srovnali a v prodloužení dokončili zkázu svého rivala.

Loni sedmému střetnutí předcházel hattrick a tři asistence Davida Pastrňáka z duelu číslo dvě. Celou sérii nakonec znovu opanovali Bruins, kteří opět úřadovali ve třetím dějství rozhodujcího zápasu a čtyřmi trefami dokonali obrat na 7:4.

„Víme, čím jsme si prošli. Poučili jsme se minulostí. Teď jsme mnohem sebevědomější tým, máme na to,“ hecoval spoluhráče útočník Connor Brown. Maple Leafs přitom mohli stvrdit svůj postup už v neděli večer, jenže šestý duel doma ztratili poměrem 2:4. Boston si vynutil další utkání pravdy, která mu v posledních letech proti Torontu tolik vycházela.

Bruins se posledním vítězstvím vyhnuli překvapivě brzkému vyřazení, což by znamenalo předčasný konec i pro české Davidy Pastrňáka s Krejčím.

Oběma forvardům, kteří by v případě vypadnutí byli velkými posilami pro národní tým na MS, se v play off daří. Pastrňák nasbíral v posledních třech duelech pět bodů (2+3), Krejčí zase bodoval v každém z uplynulých čtyř zápasů (2+2).

Zatímco od 22letého Pastrňáka očekává Boston zejména góly a asistence, o deset let starší Krejčí patří ke zkušenému jádru, které dodává klid vyjukaným mladíkům. Bergeron, Marchand, Chára, Rask. Ti všichni už si prošli v play off lecčím, dokonce si v roce 2011 potěžkali Stanley Cup.

„Uklidní vás už jen to, když je vidíte, jak přicházejí do práce,“ obdivoval zkušené parťáky obránce Torey Krug. „Dokážeme díky tomu zůstat nad věcí a koncentrovat se na to potřebné.“

Zafunguje vyvážená bostonská chemie i v rozhodujícím okamžiku, nebo se povede Torontu prolomit smůlu a vyhrát první sérii play off od roku 2004? Sedmý duel je na programu v noci z úterý na středu.