Faksa asistoval u postupu Dallasu, Mrázek vychytal Carolině sedmý duel

Po Columbusu (překvapení 4:0 nad Tampou), Islanders (překvapení 4:0 nad Pittsburghem), Coloradu (překvapení 4:1 nad Calgary) a St. Louis (překvapení 4:2 nad Winnipegem) je i v pořadí pátý postupující celek z prvního kola letošního play off NHL překvapující (roli výše nasazeného zatím potvrdili jen newyorští Ostrované ovšem po nečekaně hladkém průběhu proti silnému Pittsburghu).

Po pondělním vítězství 2:1 z prodloužení se jím stal Dallas díky triumfu v sérii 4:2 na zápasy nad favorizovaným Nashvillem. Ve druhém kole se tak Stars střetnou s týmem St. Louis. Soupeře ostatním postupujícím určí až výsledky atraktivních sedmých duelů mezi Bostonem a Torontem (pro Columbus), Washingtonem a Carolinou (pro Islanders) a San Jose a Vegas (pro Colorado).

Dallas si vybojoval mečbol pro domácí prostředí sobotním úspěchem 5:3 z ledu soupeře. V pořadí šestá partie série začala opatrně z obou stran a dominovali v ní oba gólmani Ben Bishop (47 zákroků) a Pekka Rinne (49 zákroků). Prvně jmenovaný sice inkasoval už v 6. minutě dorážkou od Austina Watsona, v dalším průběhu již ale za svá záda puk nepustil. To Rinne držel čisté konto do 26. minuty, kdy vyrovnával z přečíslení po asistenci Radka Faksy útočník Blake Comeau.

Rozdílový moment zápasu a zároveň i celé série nabídl až závěr prvního prodloužení, v němž měli střeleckou převahu hráči Stars. Běžela 78. minuta, když se z levého kruhu trefil obránce John Klingberg. Společně se zmiňovaným Faksou (23:10, 0+1, +1, 2 střely) tak postup slavil i obránce Roman Polák (27:14, +1, 2 střely).

Po suverénním triumfu 6:0 z páté partie vedli obhájci Stanley Cupu z Washingtonu nad Carolinou 3:2 na zápasy a do PNC Arény tak cestovali s možností v pondělí sérii rozhodnout. Hurricanes však na svém ledě i napotřetí favorita dokázali porazit a vynutili si rozhodující sedmý duel.

I přes šest inkasovaných branek z předešlého souboje dostal v bráně Caroliny znova důvěru český gólman Petr Mrázek a trenéry rozhodně nezklamal, když pochytal 23 z 25 střel. Mezi tři hvězdy se nicméně jako v předchozích domácích partiích nedostal, přednost měli tentokrát jeho spoluhráči z pole Jordan Staal (1+1), Justin Williams (1+0) a Brett Pesce (0+1).

Po první třetině to ale s Hurricanes nevypadalo nejlépe. Rozjetý Washington dostali do vedení Brett Connolly a po vyrovnání Warrena Foegelea kapitán Alex Ovečkin. Druhá hrací část však nabídla jen jediného střelce Teuvo Teräväinena a v závěrečném dějství domácí sérií tří branek vývoj definitivně zlomili na svou stranu. Smírný stav 2:2 prolomil v 44. minutě Jordan Staal a veterán Justin Williams přidal v 52. minutě pojistku. V samotném závěru pak ještě do prázdné klece zamířil obránce Dougie Hamilton.

Český útočník hostů Jakub Vrána (13:28, -1, 1 střela) v zápase jednou vyzkoušel pozornost svého krajana Mrázka. O tom, kdo se nakonec bude radovat z postupu, rozhodne sedmý duel v noci ze středy na čtvrtek. Výhodu domácího ledu bude mít Washington.

Výsledky 1. kola play off, 6. zápasy:

Dallas Stars Dallas Stars : Nashville Predators Nashville Predators 2:1P (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0) Góly:

25:20 Comeau (Faksa)

77:02 J. Klingberg (Radulov, Seguin) Góly:

05:47 Watson (B. Boyle, P. K. Subban) Sestavy:

Bishop (Chudobin) – J. Klingberg, Lindell, R. Polák, Heiskanen, Lovejoy, Oleksiak – Radulov, Seguin, Ja. Benn – Zuccarello, Hintz, Dickinson – Comeau, Faksa, Cogliano – Pitlick, Spezza, Dowling. Sestavy:

Rinne (Saros) – Ellis, Josi, P. K. Subban, Ekholm, Fabbro, Hamhuis – Arvidsson, Johansen, F. Forsberg – Grimaldi, Turris, Mikael Granlund – C. Smith, Sissons, Järnkrok – Watson, Bonino, B. Boyle. Rozhodčí: Joannette, McIsaac (Rank) – Murray, Sericolo (Gawryletz) Počet diváků: 19025 Stav série: 4:2