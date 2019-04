Blázinec v San Jose. Takový zápas jsme nezažili, zářil Hertl i spoluhráči

„Loni jsme prohráli ve finále a bylo to hrozné. Jenže tohle bolí ještě víc,“ kývl po utkání Gerard Gallant, zdrcený trenér Vegas.

Jeho mužstvo přitom mělo většinu rozhodujícího duelu prvního kola play off pod kontrolou. Golden Knights dali po jednom gólu v každé třetině, naopak San Jose marně hledalo způsob, jak překonat zkušeného brankáře Marca-Andreho Fleuryho.

Než přišel krosček Codyho Eakina, který po vhazování v čase 49:13 poslal k ledu kapitána Sharks Joea Pavelskiho. Přestože v Eakinově pohybu nebyla přehnaná razance, Pavelski se po dalším kontaktu s Paulem Stastnym udeřil hlavou o led tak prudce, že se otřesený a v krvi ještě dlouho zvedal z ledu. Rozhodčí poslali Eakina do šaten, jeho tým navíc čekalo pětiminutové oslabení.

Podívejte se na sestřih sedmého utkání mezi San Jose a Vegas:

A pak to začalo. Dvě trefy Logana Couturea, teč Tomáše Hertla, gól Kevina Labanca na 4:3. Sharks vměstnali do pěti minut přesilovky čtyři góly a šokovali bleskovým otočením vývoje skóre.

„Bláznivější zápas jsem ještě neviděl,“ oddychl si trenér pozdějších vítězů Peter DeBoer. Motivaci k obratu hledal ve faulu na svého kapitána. „Hráč, kterého kabina miluje a uznává, se dostal do velice nepříjemné situace. Ostatní to nakoplo k tomu, aby s utkáním ještě něco udělali.“

Hertl s koučem souhlasil. „Pav to schytal za nás, byl to děsivý moment. Pak jsme si řekli, že už nemáme co ztratit. Dali jsme do toho všechno.“

A vyplatilo se, leč San Jose nemělo vyhráno ani po bláznivém obratu.

Golden Knights totiž 47 sekund před závěrečnou sirénou srovnali a už tak dost velký nervák muselo rozseknout prodloužení. V něm domácí Sharks přece jen dokopali duel k takřka filmovému happyendu, když Barclay Goodrow převzal puk od obránce Karlssona a forhendem zasunul kotouč za Fleuryho beton. Aréna bouřila popáté, tentokrát už se sladkou jistotou postupu.

„Byl to možná nejlepší zápas historie. Ty obraty, emoce, fanoušci... Užil jsem si to,“ zářil štěstím Hertl. Podobná slova volil i o poznání zkušenější spoluhráč Joe Thornton. „V lepším utkání jsem si ještě nezahrál. Prohrávali jsme už 1:3 na zápasy, v sedmém duelu 0:3... Celá série byla neskutečná.“

Co nabídne ta další? San Jose se ve druhém kole play off střetne s Coloradem. Série začíná v noci z pátku na sobotu.