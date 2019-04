Hertl má vrchol před sebou, Mrázek neskutečně dospěl, míní jejich agent

Jejich agent Robert Spálenka byl sice tento týden v Rusku, kde vyjednával práci pro jiné své klienty, ale s úžasem sledoval, jaké velké obraty Hertl a Mrázek v zápasech číslo sedm v NHL zažili. A že pokračuje jejich cesta za Stanley Cupem.

„Mám radost, že třeba Tomáš pořád zůstal tím hravým klukem, kterého hokej moc baví. A že je stále tak usměvavý, jako když do Ameriky odcházel,“ říká Spálenka, šéf hokeje v agentuře Sport Invest.

Ale zásadně se změnila jeho role, že?

Ano. Roste v top lídra San Jose, chodí na rozhodující vhazování, hraje klíčové minuty. Má i podporu týmu, protože Thornton, Pavelski, Burns ho berou za jednoho z hlavních hráčů. Věděl jsem, že jejich série s Vegas bude náročná. Navíc se Tomáš na posledním tréninku před play off nepříjemně zranil, takže celé první kolo hrál zraněný. I tak byl hvězdou.

Je mu 25 let. Je na vrcholu?

Ne, ten teprve můžeme očekávat, protože zranění, která v minulosti měl, byla opravdu vážná. U některých hráčů by znamenala konec kariéry, ale Tomáš je dokázal svou pílí a pracovitostí překonat a dostat se zpátky. Ovšem zbrzdění na fyzičce, psychice a zkušenostech, když ty velké zápasy neodehrajete, musí být znát. Takže teď je tam, kde by bez zranění byl před dvěma lety. Věřím, že bude ještě lepší a lepší.

Loni podepsal čtyřletou smlouvu, takže přijde ještě jedna?

Věřím, že nás čeká ještě jeden dlouhodobý kontrakt a že to bude znovu se San Jose. Loni jsme byli velmi spokojeni, protože v únoru jsme byli připravení podepsat naprosto jiná čísla, ale dokázali jsme původní dohody předělat, zvýšit smlouvu a zkrátit ji. V porovnání se srovnatelnými hráči je Tomáš v nejvyšším možném patře, kde mohl být.

Co Petr Mrázek? Ten bral angažmá v Carolině jako začátek nové kariéry, vzal i nižší kontrakt na 1,5 milionu dolarů a především ve druhé půlce sezony prokazuje velkou formu.

Za poslední dva roky udělal sám se sebou obrovský kus práce. Neskutečně dospěl nejen herně, ale hlavně mentálně. Když jsme loni rozebírali jeho situaci, tak jednou z variant bylo, že by šel do nějakého týmu v roli čisté dvojky. Bral by možná i víc peněz, ale vyhodnotili jsme Carolinu jako nejlepší restart jeho kariéry. Věděli jsme, že Scott Darling (další brankář) je problémový hráč, přes kterého má Petr šanci přejít.

Což dokázal.

Ukázal, že má perspektivu a může být jednička. A že ještě v NHL nedosáhl svého vrcholu. Nekoukal na finance a vzal to. Závěr sezony má famózní. Začátek takový nebyl, ale procházel si zraněními. Od doby, kdy se dal do pořádku, se jen zlepšoval a od února dokazuje, že patří mezi absolutní špičku NHL.

Říkal jste, že dospěl mentálně. Vyčítali jste mu, aby nepůsobil a nemluvil tak sebevědomě?

Diskuse na toto téma jsme vedli a bylo vidět, že se měnil i tím, jak se ke konstruktivní kritice stavěl. Klobouk dolů před ním. Šel tak daleko, že si najal mentálního kouče, který odvedl hodně práce.

Brankář Caroliny Petr Mrázek inkasuje tvrdou ránu.

Opakuje, že by rád zůstal v Carolině. Stane se tak?

To přání vyslovil. Líbí se mu tam, dobře se mu pracuje s trenérem brankářů. Navíc mají mladé mužstvo a i jejich farma má spoustu kvalitních hráčů, takže budoucnost je slibná. Rád by zůstal, ale je to byznys. Je otázkou jednání, jestli Carolina bude schopná přijít s řešením, které Petra uspokojí. Nebo půjde na trh s volnými hráči, protože si teď jméno a renomé vydobyl zpátky. Budeme to ale řešit až po sezoně.

Brankář David Rittich už po ní má. Také mu končí kontrakt. Může se stát jedničkou Calgary?

Sezonu odstartoval tak, že přechytal Mika Smithe a byl velkou část sezony jedničkou. Ke konci se to otočilo, což bylo způsobené i tím, že David dochytával sezonu se zraněním, které teď léčí. Ale vedl si extrémně dobře a ukázal, co může pro klub NHL znamenat. Nemůže být volným hráčem jako Petr, ale může jít k arbitráži, takže jednání s Calgary snad budou férová, i když mohou trvat dlouho. Budeme se bavit s Flames o víceletém kontraktu. David ukázal, že může být v pozici jedničky.

Takže zůstane?

Mají ho tam všichni rádi a dali najevo, že by chtěli, aby zůstal. Věřím, že k dohodě dojde.

David Rittich na tréninku Calgary

Blíží se mistrovství světa a zvlášť otázka brankářů se vždy hodně řeší. Na farmě hraje play off Pavel Francouz, ovšem první tým Colorado postoupil ve Stanley Cupu dál. Je vůbec reálné, aby v případě vypadnutí záložního týmu pustili Francouze na šampionát?

Je to na diplomacii manažera národního týmu, ale jsem přesvědčený, že dokud Colorado bude hrát play off, tak Pavla nepustí. I kdyby farma vypadla, nechají si ho jako rezervu, kdyby se někdo z gólmanů zranil.

I jemu končí smlouva.

Jakmile skončí play off, budeme si s Coloradem volat. Ale s jeho výkony, prací i povahou, jak přistupoval k věcem, panuje v Coloradu velká spokojenost. Je o něj velký zájem z KHL, volalo nám asi osm týmů, ale Pavlova priorita je zůstat v Americe a definitivně si splnit sen, aby chytal v NHL pravidelně. A já věřím, že budoucnost v Americe má. Budeme na tom pracovat.