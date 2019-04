Hrdinou v pravou chvíli. Nesu za tým zodpovědnost, uvědomuje si Hertl

„Start zápasu byl veledůležitý a my ho zvládli skvěle,“ pochvaloval si po důležitém triumfu Tomáš Hertl. Ještě v polovině první třetiny na jeho branku navázal spoluhráč Logan Couture a hráčům San Jose se rázem dýchalo mnohem lépe. „Je o dost lepší, když nemusíte od začátku dohánět ztrátu,“ uznal český forvard.

Favorizovaní Sharks, kteří skončili po základní části na druhém místě v Západní konferenci, ztratili po úvodní výhře v sérii tři utkání v řadě. K pátému duelu se na vlastní stadion vraceli v hodně nepříjemné situaci - vyhraješ, nebo končíš.

Pro Hertlův tým tak nebylo lepšího možného scénáře, než dostat Golden Knights co nejrychleji do ztráty. „Tenhle fakt byl podstatný. Bylo to poprvé od prvního utkání, co se nám vstup povedl. Myslím, že brzké vedení z nás setřepalo hodně tlaku,“ těšilo trenéra San Jose Petera DeBoera.

Ani to však nezaručilo hladký průběh utkání z pohledu Sharks. Hokejisté Vegas využili obě přesilovky, které jim soupeř v pátém střetnutí nabídl. Necelých devět minut před koncem snížil na 2:3 Jonathan Marchessault, navíc mohlo být ještě hůř.

To by však nesměl v brance domácích úřadovat Martin Jones, který si poradil s tutovkou Reillyho Smithe a pohotovým zákrokem pravým betonem zabránil takřka jistému vyrovnání.

„Bohužel jsme dovolili, aby si Vegas vytvářeli tlak. Ale Jonsie převedl, jak skvělý gólman je a hlavně tímhle zákrokem nám pomohl k výhře,“ smekl před parťákem Hertl, který záhy přidal z dorážky v přesilovce uklidňující gól na 4:2.

25letý český forvard se prosadil v úvodních dvou střetnutích série proti Vegas. Během odvet na ledě soupeře se sice střelecky činil, na brankáře Marca-Andreho Fleuryho už ovšem nevyzrál. Až teď, zato v ten nejpotřebnější moment.

„Tentokrát se mi dařilo, i když tam něco spadlo se štěstím. Jsem ale rád, protože od trenéra dostávám hodně minut a nesu za tým nějakou zodpovědnost. Chci dokázat, že na to mám,“ přál si Hertl, který byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Odvrátí jeho Sharks konec série podruhé a vynutí si rozhodující sedmý zápas? Šesté střetnutí se hraje v noci z pondělí na úterý v Las Vegas