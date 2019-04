Sorry, Las Vegas. NHL se omluvila za fatální chybu sudích v sedmém duelu

„To je snad vtip, ne? Vyloučení na pět minut... za tohle? Tomu říkám trapas,“ rozčiloval se po prohraném střetnutí útočník Vegas Jonathan Marchessault.

Jeho tým vedl ještě v polovině třetí třetiny rozhodujícího duelu 3:0. Cody Eakin se dostal do souboje s kapitánem San Jose Joe Pavelskim, který se po kontaktu s ním skácel k ledu tak nešťastně, že se mu po tvrdém úderu o led začala řinout zpod helmy krev.

Za podíl na hrůzně vypadající situaci vyfasoval Eakin pětiminutový trest, který potrestali Sharks obratem na 4:3. Díky němu nakonec celý zápas ovládli poměrem 5:4 v prodloužení a postoupili do druhého kola play off.

„Podívejte se, kde teď kvůli té chybě jsme. Začaly nám prázdniny. Strašné,“ spílal dál Marchessault.

Zákrok Codyho Eakina na Joe Pavelskiho:

Liga nakonec skutečně přiznala, že rozhodčí pochybili. Informoval o tom generální manažer Vegas George McPhee, kterého zástupci NHL kontaktovali. „Omluvili se. Udělali chybu a já si jsem jistý, že to rozhodčí mrzí. Chtějí dělat ve své práci to nejlepší, stejně jako my ostatní,“ konstatoval diplomaticky McPhee.

Oba hlavní rozhodčí Eric Furlatt a Dan O’Halloran prý měli za to, že Eakin složil Pavelskiho úderem hokejkou do hlavy. Veterán San Jose ale při běžně vypadající srážce ztratil rovnováhu, dostal se do kontaktu s dalším protivníkem Paulem Stastnym a dopadl tvrdě na led. Dvojice sudích si za tento mylný dojem ve druhém kole play off nezapíská.

S neblahým osudem Golden Knights je už smířený i majitel klubu Bill Foley, byť plánuje proti podobným nedopatřením dál bojovat. „Po omluvě NHL se cítím lépe, jsem klidnější. Ale zároveň si myslím, že podobné zákroky by si rozhodčí měli moct prohlédnout na videu. Trenér by měl mít možnost vyžádat si přezkoumání vyššího trestu, zejména ve třetí třetině a obzvlášť v play off.“

Foley bude mít šanci prosadit svou myšlenku na červnové radě guvernérů NHL, jejíž je jakožto majitel jednoho z klubů členem. „Probereme to, ale bude záležet na lize, zda se pro změnu rozhodne. Ovšem věřím, že i NHL přemýšlí stejným způsobem a uzná možný krok vpřed,“ citoval Foleyho server Las Vegas Review-Journal.

Potenciální změna pravidel ani omluva od ligy už však nezmění nic na faktu, že sezona 2018/19 skončila pro Golden Knights opravdu smolně.