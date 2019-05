Gól, který neměl platit. To fakt nikdo neviděl? nechápou hráči Bostonu

Bruins vedli ve čtvrtém klání na ledě Columbusu 2:0. V 9. minutě vyrazil Rask střelu domácích do ochranné sítě, jenže žádný z arbitrů zatoulaný kotouč v tu chvíli neregistroval. Příhodného odrazu poté využil Artěmij Panarin a poslal puk za záda finského brankáře.

Bostonští hráči se okamžitě sešikovali kolem mužů v pruhovaném, jenže na jejich rozhodnutí už nic nezměnili. „Když to nevidí, měli by se podívat na záznam. Co kdyby se něco takového přihodilo v prodloužení?“ ptal se po zápase naštvaný Rask. S kritikou se přidal i kouč Bruce Cassidy: „Na hru dohlížejí čtyři páry očí a nikdo si toho nevšimne...“

Gól Artěmije Panarina ve čtvrtém utkání s Bostonem:

Jeho tým i tak zápas ovládl, gólem a asistencí na tom měl podíl český útočník David Pastrňák. Bruins vyhráli 4:1 a srovnali stav série na 2:2. „Výhru nás to nestálo, ale je vtipné, jak liga prohlíží spoustu jiných gólů a odvolává je a tenhle nechá být,“ zůstával rozladěný Rask.

Spornou situaci popsal ze svého pohledu. „Pět sekund se nic nedělo, tak si říkám, že puk musel vyletět z hřiště. Najednou vyskočí vlevo ode mě, já se snažím rychle zvednout zadek a už to mám v bráně. Ale možná je lepší, že jsem to přímo neviděl, protože jinak bych rozmlátil hokejku a vztekal se.“

Obránce Charlie McAvoy, který byl také namočený do zmatků před Raskem, ocenil následné udržení koncentrace svého týmu. „Kdybychom prohráli, řešilo by se to mnohem víc. Je dobře, že jsme se nenechali rozhodit, protože jsme měli ještě celý zápas před sebou.“

Dá se očekávat, že se NHL omluví Bostonu podobně, jako to učinila v případě Vegas. Golden Knights stálo přísné vyloučení v sedmém zápase proti San Jose postup, takže jejich případ rezonoval médii ještě více, než se tomu stalo po křivdě proti Bruins.

Na druhou stranu mohou být v Bostonu rádi za benevolenci vedení ligy v případě prohřešku Brada Marchanda, který ve třetím střetnutí s Columbusem při přerušené hře trefil podlým úderem do hlavy klečícího Scotta Harringtona. NHL Marchandovi zpětně suspendaci neudělila.

Úder Brada Marchanda do hlavy Scotta Harringtona: