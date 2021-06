Zlato s Kanadou a velký návrat do NHL. Gallant povede obrodu Rangers

Už je to šestnáct měsíců, co nestál na střídačce některého z velkých zámořských klubů. Ale ta trudná doba bez kanadského bouřliváka v lize končí. Informaci o Gallantově návratu přinesl respektovaný novinář New York Post Larry Brooks.

„Post se dozvěděl, že se Rangers dohodli s Gerardem Gallantem. Bude jejich novým koučem,“ napsal Brooks na svůj twitterový účet.

Brooks má přitom velmi dobré vazby na klub a jeho informace ze zákulisí bývají obvykle velmi přesné. Gallant nahradil na lavičce neúspěšného Davida Quinna, jenž vydržel v New Yorku tři sezony.



Povede soubor hvězd v čele s Panarinem, Zibanejadem či jedničkou posledního draftu Alexisem Lafrenierem. A mimo jiné se také stane koučem dvou Čechů, obránce Libora Hájka a útočníka Filipa Chytila, které si ostatně mohl dobře proskautovat už během rižského šampionátu. Kanadský kouč už v té době totiž připustil, že námluvy o jeho návratu do NHL s kluby probíhají.

Larry Brooks @NYP_Brooksie BREAKING: Rangers have reached agreement to hire Gerard Gallant as head coach, Post has learned. oblíbit odpovědět

Nakonec zakotvil u Rangers, ačkoliv se předpokládalo - že podobně jako před příchodem Vegas do NHL - převezme nový klub ze Seattlu, který po něm mocně toužil. Má nač navazovat. Končil jako kouč, který dokázal za jediný rok poskládat sestavu odložených hráčů z jiných klubů a dojít s nimi do finále Stanley Cupu, který mu jako jediný chybí ve sbírce.

Trenérské úspěchy NHL

Vítěz Jack Adams Trophy pro nejlepšího trenéra sezony (2017/18),

trenér výběru na All-star game (2015/16, 2017/18)

Mistrovství světa

2x zlato (2007, 2021), 1x stříbro (2017)

CHL

1x titul (2010/11), kouč roku (2009/10, 2010/11)

QMJHL (juniorská liga)

2x titul (2010/11, 2011/12), trenér roku (2009/10, 2010/11)



Reakce ze zámoří na jeho podpis se slavným celkem z New Yorku jsou nadšené. „Je to popravdě dost zajímavý tah. Dostane k ruce skupinu velmi mladých vynikajících hráčů a bude muset pochopit, jak do této chvíle pracovali, jak je posunout dál a poskládat je k sobě, aby to všechno dobře fungovalo,“ říká analytik NHL Network E. J. Hradek.



„Tímto podpisem se hodně věcí v Rangers mění. A já se těším, že se konečně zase rozjedou,“ dodal.

Uleví se i Gallantovi, který nedokázal bez hokeje žít. Když se ho reportéři kanadské stanice CBC před časem ptali, co dělává, jen smutně hlesl: „Jsem skoro rok bez práce a připadá mi to jako deset let.“

Alespoň něco pozitivního nakonec vylovil. Prý po sedmi letech konečně stihl pobýt se svými dvěma vnuky o Vánocích, vylepšit si golfové údery a zahrát si nemálo partiček pokeru s přáteli.



Jenže on se těšil na adrenalin, vřavu NHL, emoce. A na to, jak všem v lize zase ukáže. Vždyť jeho dva poslední klubové vyhazovy působily poněkud prapodivně. Florida jej propustila během tripu a nechala ho potupně cestovat ještě tentýž večer taxíkem domů. Vegas hodilo úspěšného kouče přes palubu při téměř vyrovnané bilanci výher a proher a vsadilo na Petera DeBoera.

U Rangers ho čeká výzva. Klub se poslední čtyři sezony jen jednou probojoval do předkola play off - v loňské zvláštní covidové koncovce sezony. Jinak nic. On to má změnit. Pomoci má jeho nátura, vítězná mentalita a nezanedbatelně také osobní kouzlo.

Vzájemný respekt obou trenérů. Gerard Gallant, trenér Vegas (vlevo), si podává ruku s Barry Trotzem.

„Kamkoliv přijde, tam vyhrává. Spojuje lidi a hráči pod ním rádi hrají,“ říkal CBC jeho někdejší spoluhráč z quebeckého Sherbrooke Cory Micalef, když měl Gallanta charakterizovat.

A on jen potvrzuje, že už jiný nebude. Přesně tak povede Rangers. „Koučuju jen tak, jaká je moje osobnost,“ líčí Gallant. „Nebudu se měnit a nesnažím se být jako jako Scotty Bowman, Mike Keenan nebo Jacques Demers. Jsem svůj, vzal jsem si kousek od každého, koho znám nebo pod kým jsem hrál.“

Um na změny v Madison Square Garden rozhodně má. Pomůže k další velké slávě i jeho optimismus a temperament?