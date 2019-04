Česká hitparáda v NHL: Mrázek dál září, Pastrňák řádí s Krejčím

Jde o výčet nejlepších kousků českých hokejistů v NHL za posledních sedm dní. Která se vám líbila nejvíce? Hlasujte v anketě.

Pořadí z minulého týdne ovládl David Pastrňák za akci sehranou do detailu, druhý byl Pavel Zacha, třetí opět Pastrňák.

Na nové akce se můžete podívat níže, jsou seřazeny abecedně podle příjmení.

Filip Hronek Tvrdá střela bez přípravy

Obránce Filip Hronek je příjemným překvapením současné sezony. Sbírá téměř půl bodu na zápas a vybudoval si silnou pozici pro podzimní kemp, do kterého bude vstupovat s ambicí nastálo se v sestavě Detroitu usadit. Na začátku týdne pomohl gólem a asistencí k výhře nad Bostonem 6:3. Ve třetí třetině mu křížnou nahrávku poslal spoluhráč z útoku Anthony Mantha, Hronek napřáhl a ihned vypálil. Úspěšně.

Petr Mrázek Nohy rychlejší než hokejka hvězdy

Znovu se ukázal ve formě chytající Petr Mrázek. Tentokrát pomohl Carolině k výhře 4:1 nad Torontem, když pochytal 23 střel. Blýskl se v polovině druhé třetiny. Hvězda soupeře Auston Matthews objížděla s pukem bránu kolem mantinelu a chtěla ho zasunout do brány dřív, než se brankář přesune. Jenže Mrázek stihl nohu přesunout, natáhnout ji a gólu zabránit. Pro českého hokejistu to byla stá výhra v NHL.

David Pastrňák + David Krejčí Spolupráce Čechů

Byla to noc českého mladíka. David Pastrňák při výhře nad New York Rangers zaznamenal hattrick a dvě asistence. Do výběru se nedostal žádný gól, spolupráce s Davidem Krejčím pro gól Jakea DeBruska však ano. Ve třetí třetině se u středového kruhu dostal Krejčí k puku, přejel do útočného pásma, poslal ho na Pastrňáka, ten si najel k brankáři soupeře, počkal a nahrál DeBruskovi doleva. Kanadský útočník se bez problému prosadil.

Lukáš Radil Nachytal gólmana

Ten den strávil na ledě jen devět minut. Přesto se Lukáš Radil ze San Jose prosadil, byť jeho tým nakonec prohrál s Chicagem 4:5. Gólově vyšla spolupráce s českým spoluhráčem Tomášem Hertlem, který vzal puk v obranném pásmu, přejel v rychlosti střední, u kruhů pro vhazování soupeře předal kotouč Radilovi. Český nováček vypálil na lapačku brankáře Coreyho Crawforda a se štěstím ho překonal.

Jakub Vrána Zase pláchl

Opět využil své rychlosti, vymazal pomalé protihráče a kličkou překonal brankáře Curtise McElhinneyho. Jakub Vrána pomohl k vítězství Washingtonu nad Carolinou 3:2. Ve třetí třetině srovnával na 2:2, když se prohnal kolem levého mantinelu přes obránce, najel před gólmana a poslal mu puk mezi betony. Čtyři protihráči se jej snažili dohnat, ale marně.

