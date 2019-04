Sebevědomý Hronek, jeho góly a uznání. Bude opravdu dobrý, říká kouč

Nejde o počet bodů, těch nasbíral Hronek ve 43 zápasech zatím 20. Ale o ten poměr. Statisticky sbírá Hronek 0,47 bodu na utkání. Podobnými (a často i vyššími) poměry se v minulých letech pyšnili hvězdní Marek Židlický, Tomáš Kaberle, Jaroslav Špaček nebo Roman Hamrlík.

Vůbec nejvyšší číslo (0,82) má Tomáš Kaberle ze sezony 2005/06, vyšší než Hronek měl naposledy Židlický (0,52) v sezoně 2013/14.

A po pěti letech vyčnívá detroitský nováček. Připomněl se v noci z neděle na pondělí, kdy pomohl gólem a asistencí k výhře Detroitu nad Bostonem 6:3.

„Chodí proti nejlepším útočným řadám soupeře, tahle liga přitom pro mladé obránce není jednoduchá. Spoustu mladých útočníků má důležitou roli, ale jen pár takových je v obraně,“ uznává Blashill.



Hronek se k ní dostal především díky častým zraněním svých konkurentů z obrany, to je třeba zmínit. Svou úlohu ale zvládá.

„Od začátku sezony se zlepšuju, hlavně v obraně je to nutné,“ říká český bek. Na ledě tráví průměrně dvacet minut, v březnu dokonce několikrát přesáhl hranici dvaceti čtyř.

„I když na farmě moc nechodil na oslabení, u nás je prvním, koho na led posíláme. Dělá méně velkých chyb, je silný v bruslení. Když se mu daří, hraje opravdu fyzicky... Přitom bych mu raději dával 16 minut, ale naštěstí se učí, aniž by ztrácel sebevědomí. To je důvod, proč jsme si ho tu nechali a na farmu poslali Dennise Cholowského. I tak musíme dávat pozor, nechceme mu sebevědomí nalomit,“ upozorňuje Blashill.



Kouč avizoval, že Hronka po základní části NHL pošle do AHL, kde Grand Rapids Griffins budou bojovat v play off. To lehce ohrožuje jeho potenciální účast na mistrovství světa, kterého se Hronek zdařile účastnil už loni.

Jak Hronek skóroval v noci na pondělí: