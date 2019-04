Mrázkův triumf číslo 100. Teď ale chceme do play off, ví o prioritě

„Hodně důležitá výhra, museli jsme zabrat. Pořád to máme ve svých rukou,“ těšilo Petra Mrázka po vítězství 4:1, které jeho tým tak nutně potřeboval. V klíčové fázi sezony prohráli Hurricanes tři z posledních pěti duelů a postup do play off začal být mnohem zamotanější.

Carolině momentálně patří s 95 body předposlední postupová pozice na Východě, v závěsu jsou Columbus a Montreal, kteří mají o bod méně (podrobnější tabulky najdete zde). „První z nich prohrál, druhý vyhrál, takže to bude boj až do konce. O to důležitější je, že se nám po prohře v Pittsburghu povedlo zase vyhrát,“ uvědomoval si Mrázek.

Podívejte se na sestřih utkání Caroliny s Torontem:

Kýžená výhra na ledě Toronta se však nerodila nijak snadno. Na 27letého brankáře mířily v první části sice jen dvě střely, jak ale každý gólman potvrdí, extrémně nízké vytížení je spíše na škodu. „Navíc jsem v první třetině dostal gól, který naštěstí neplatil kvůli ofsajdu,“ zmínil Mrázek trefu Williama Nylandera.

Mladého Švéda později zneškodnil ve velké příležitosti, kdy proti prudké střele máchnutím lapačkou podržel svůj tým. Jistě si vedl také proti pokusu Austona Matthewse, jehož otočku zpoza branky pokryl vítkovický odchovanec bleskovým rozklekem.

„Měli jsme pár slepých míst, právě v takových chvílích nás ale Petr podržel,“ chválil gólmana trenér Caroliny Rod Brind’Amour. Po cenné výhře marně hledal výstižná slova, kterými by Mrázkův výkon ocenil. „Kdo ví, jak by zápas bez něho dopadl. On byl tím rozdílovým prvkem utkání.“

Čeští gólmani s více než 100 výhrami v NHL 1. Dominik Hašek 389

2. Tomáš Vokoun 300

3. Roman Turek 159

4. Ondřej Pavelec 156

5. Roman Čechmánek 110

6. Michal Neuvirth 104

7. Petr Mrázek 100

Zápolení o play off je pro Mrázka prioritou, jeho jubilejní 100. zápas v nejlepší hokejové lize světa se proto nenápadně přesunul na vedlejší kolej. Zařadil se však k dalším šesti českým gólmanům, jimž se podařilo na tuto metu dosáhnout. „Jsem za to samozřejmě rád, ale hlavně je to důležitá výhra pro tým,“ zopakoval kolegiálně Mrázek.

Jeho Carolina usiluje o první účast ve vyřazovacích bojích od roku 2009. Dlouho to vypadalo, že čekání letos na jaře skončí, ovšem nevalný závěr základní části ztížil vyhlídky týmu z města Raleigh v Severní Karolíně.

Ať už Hurricanes ve zbývajících dvou duelech nadstavbovou část vyválčí, či nikoliv, počítá se s Mrázkem jako s aspirantem na post české jedničky na květnovém MS v Bratislavě. Jeho příjezd by přicházel v úvahu i v případě, že by se s Carolinou probojoval třeba až do druhého kola play off NHL.

Jisté je zatím jen to, že závěr základní části bude pro Mrázka a spol. velice napínavým.