Česká hitparáda v NHL: Pastrňák nabírá formu, Vránu nelapíte

Jde o výčet nejlepších akcí českých hokejistů v NHL za posledních sedm dní. Která se vám líbila nejvíce? Hlasujte v anketě.

Pořadí z minulého týdne ovládl opět Petr Mrázek za sérii zákroků, druhý byl Michael Frolík, třetí Jakub Voráček.

Na nové akce se můžete podívat níže, jsou seřazeny abecedně podle příjmení.

Ondřej Palát Sekvence nahrávek

Hokejisté Tampy přes jistý postup do play off nepolevují ve snahách rozebrat každého soupeře. Před týdnem souhru přesilovkové formace odnesl Washington prohrou 4:5. Ve druhé třetině v prostoru mezi kruhy Ondřej Palát místo střely volil nahrávku za sebe na Stevena Stamkose, ten bekhendem poslal ještě do strany na Nikitu Kučerova, který z těžkého úhlu překonal přesouvajícího se brankáře Bradena Holtbyho. „Souhra elitních hráčů,“ hodnotil trenér Jon Cooper.

Na souhru Paláta se spoluhráči se podívejte zde:

David Pastrňák (1) Nahrávka od kapitána, klička a gól

Se zveřejněním podpisu nové smlouvy dostal zřejmě slovenský obránce Zdeno Chára větší chuť do útočných akcí. O víkendu při výhře Bostonu nad Floridou 7:3 vedle gólu poslal do úniku českého útočníka Davida Pastrňáka. České křídlo při „samostatném nájezdu“ provedlo rychlou kličku do forhendu a lehce překonalo nováčka v bráně Sama Montembeaulta. „Velké vítězství,“ komentoval Chára. Boston si díky dvěma bodům zajistil účast v play off.

Na nájezd Pastrňáka se podívejte zde:

David Pastrňák (2) Sehrané do detailu

Znovu v akci, tentokrát Pastrňák pomohl k výhře 5:1 nad New Jersey. V řadě s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem předvedl, jak mají situace na ledě promyšlené do detailu. Pastrňák začíná u mantinelu při vhazování v levém kruhu, Marchand vpravo. Když Bergeron vyhraje buly, jeho křídla si vymění pozice. Marchand se tak dostane nikým nebráněn k puku, což využil k nahrávce na Pastrňáka, který si zatím najel před bránu.



Na akci s Pastrňákem se podívejte zde:

Jakub Vrána Švih mezi nohy

NHL si už zvykla na českého rychlíka s neuvěřitelně přesnou střelou, který prorazil teprve minulou sezonu, ale už stihl vyhrát Stanley Cup. Začátkem týdne se Jakub Vrána prosadil znovu z úniku a pomohl k výhře Washingtonu nad Philadelphií 3:1. Do šance ho ve třetí třetině vyslal útočník Brett Connolly. Český útočník ani nemusel moc spěchat, měl náskok, mezi kruhy švihl a překvapil brankáře Brianna Elliotta střelou po ledě mezi nohy.

Na gól Vrány se podívejte zde:

Pavel Zacha Milimetrová

Český útočník nastoupil do přesilové hry, což pro jeho tým bylo dobré rozhodnutí. Pavel Zacha vstřelil ve třetí třetině vítězný gól New Jersey proti Buffalu. Zacha dostal nahrávku k levému mantinelu od obránce Willa Butchera, zatímco útočník Miles Wood stínil před brankářem Linusem Ullmarkem, Zacha zamířil a vypálil přesně ke vzdálenější tyči. Byl to jeho dvanáctý gól v sezoně.



Na gól Pavla Zachy se podívejte zde: