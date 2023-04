Oslabený Boston hledá opory jinde, zaskakuje Lauko. Máme kam sáhnout, říká Nosek

Bergeron do probíhajícího play off zatím nezasáhl, už na konci základní části ho trápilo zranění, nedohrál poslední duel v Montrealu. S týmem na Floridu ani neodcestoval, do hry se tak vrátí nejdříve na pátý duel.

A neočekávaně vypadl ze sestavy také Krejčí, až těsně před úvodním vhazováním se na twitterovém účtu Bruins objevila zpráva, že český útočník do utkání kvůli zranění v horní části těla nenastoupí.

Poprvé tak od 17. listopadu 2003 nenastoupili za Boston v play off jak Patrice Bergeron, tak David Krejčí.

Proto v první lajně naskočili vedle Brada Marchanda hráči, kteří jinak působí ve třetí formaci. Tvrdý útočník Trent Frederic a Charlie Coyle, jenž se dokonce prosadil. S Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou hrál pro změnu zase Taylor Hall.

„I když nám chybí tito dva hráči, naštěstí máme tak hluboký tým, že je pořád kam sáhnout,“ popisoval útočník Tomáš Nosek.

Právě on přivítal vedle sebe staronového spoluhráče Jakuba Lauka. „V životě jsem asi nehrál rychlejší hokej, bylo pro mě těžké naskočit do rozběhnutého play off. Týmově jsme to odehráli hodně dobře, musíme na to navázat v neděli,“ má jasno Lauko.

Bruins potřebovali rychle zapomenout na nepovedené druhé utkání série, kdy na vlastním ledě prohráli 3:6 – po hrubě nepovedené třetí třetině, ve které čtyřikrát inkasovali.

V aktuální sezoně zaznamenali teprve pátou domácí porážku v základní hrací době a tato rozhodně bolela nejvíc.

„Dělali jsme spoustu chyb v přechodu do útočného pásma, neměli jsme dobrou přesilovku. Věděli jsme, co zlepšit a věřili si, že tentokrát je můžeme porazit,“ komentoval Pavel Zacha.

Bostonu se vstup do třetího utkání série povedl, už ve třetí minutě otevřel skóre Hall. Druhou branku přidali hosté v prostřední části, další dvě pak v poslední třetině.

Nejprve se prosadil Pastrňák, kterého nechala obrana Panthers volného na modré čáře. Český útočník v úniku přesnou svižnou střelou překonal Alexe Lyona. O tři minuty se trefil ještě Nick Foligno, jenž zaskakoval právě za Krejčího.

NHL Česko @NHLcz Pošlete Pastu do úniku a běžte se radovat..



David Pastrňák vystřelil @NHLBruins vítězným gólem vedení 2:1 v sérii proti @FlaPanthers!



@pastrnak96 | #StanleyCup https://t.co/WcTIxJlflE oblíbit odpovědět

A přestože Linus Ullmark v závěru lovil ze své sítě dva puky, mohl si oddechnout a slavit s týmem důležité vítězství. „Gólman chytal neskutečně, ukázal nám, jak chytá celou sezonu. My jsme mu pomohli hodně zblokovanými střelami, takto musíme pokračovat,“ řekl Zacha.

Útočník Bostonu Pavel Zacha kontroluje puk během utkání play off proti Floridě.

„I když nám chyběli první dva centři, kluci po nich skvěle zaplnili volná místa a předvedli jsme super týmový výkon. Je to ale jen další krok, musíme se přichystat na další zápas a nezaspat jako v tom druhém,“ varuje Nosek.

Čtvrtý zápas série mezi Floridou a Bostonem je na programu v neděli už ve 21:30 českého času.