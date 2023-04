Neměli den, ale nepanikaří. Boston nezvykle zaostával, Nosek rozvířil emoce

V základní části NHL na sebe upletli bič. Stanovili nový rekord v počtu bodů, automaticky se pasovali do role hlavního favorita na Stanley Cup. Hokejisté Bostonu moc dobře věděli, že jakmile v play off zaváhají, bude se to řešit. Druhý zápas série s Floridou jim nevyšel, výsledek hovoří za vše. „Musíme se co nejrychleji oklepat,“ vyprávěl útočník Brad Marchand po prohře 3:6.