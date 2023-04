Play off přichází, Chytil září. Navíc bez cestování, chválí si centr Rangers

Elegantně si obhodil protihráče a ze středního pásma s přehledem nasměroval puk do odkryté sítě. Přichází play off a Filip Chytil z New York Rangers opět chytá střeleckou formu, byť už v základní části ukázal, jak moc se od předchozí sezony zlepšil. I přes suverénní venkovní výhru 5:1 nad hokejisty New Jersey Devils v úvodním kole play off NHL varuje: „Bude to vyrovnaná série.“