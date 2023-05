Lauko a Hájek zamířili po AHL, v play off je čekají vzájemné souboje

Český hokejový útočník Jakub Lauko se po vyřazení Bostonu v 1. kole play off NHL s Floridou přesunul na farmu do Providence do nižší AHL. Stejně tak zamířil z širšího kádru NY Rangers po porážce s New Jersey obránce Libor Hájek do záložního týmu Hartfordu. Providence hraje s Hartfordem v semifinále Atlantické divize a v bojích o Calder Cup prohrává 0:2 na zápasy. Další duel je na programu v pátek a může být poslední.